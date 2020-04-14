"Лизопут хр*нів": ексфутболіста збірної Росії присоромили за любов до Путіна

Олександр Чеканов Футбол 15:35, 14.04.2020 Оновлено: 16:02, 14.04.2020

Знаменитий ексфутболіст збірної Росії Вадим Євсєєв був висміяний в мережі після того, як заявив про незамінність Володимира Путіна.

Євсєєв зазначив, що президент РФ добре ставиться до громадян країни. "Путін насамперед підняв армію з низів, призначив Шойгу. Йому треба сказати за це спасибі. Друге – Путін ставиться до людей добре. Третє – дуже любить нашу країну. Раніше офіцери жили в комуналці та в зйомних квартирах, а зараз у своєму житлі. Озброєння все на найвищому рівні" – цитує футболіста Чемпионат.com.

Вадим Євсєєв
Чемпионат.com

У коментарях користувачі порталу відверто постібалися над висловлюваннями Євсєєва, нагадавши йому про те, що він живе в іншій реальності.

"Євсєєв недалекий бидлоган, який зажерся". "Він тільки про воєнку й говорить, хоча, згідно з даними, наша воєнка потрібна тільки країнам третього світу. А люди останній шматок доїдають", "Вся повага разом пропала. Лизопут хр*нів", "Впав Євсєй нижче за плінтус, підтвердивши свій невисокий інтелект", – пишуть вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина тренера "Зеніту" Сергія Семака висловилася про Путіна та викликала гнів у мережі.

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