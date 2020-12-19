"Ліверпуль" з рахунком 7:0 переміг в АПЛ

"Ліверпуль" здобув розгромну виїзну перемогу над "Кристал Пелас" в 14-му турі чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі.

Зустріч на лондонському "Селхерст Парк" завершилася з рахунком 0:7.

Рахунок вже на 3-й хвилині рахунок відкрив Мінаміно. Мане увірвався в штрафний і віддав поперечний пас, який точно замкнув японець. Наступного гола телеглядачам довелося чекати півгодини. Після затяжної атаки "червоних" відзначився сам Мане. Під завісу тайму своє бразильське майстерність показав Фірміно.

Після перерви розгром господарів продовжився. На 57-й хвилині Салах замінив Мане і через 15 хвилин оформив дубль. Також забитим м'ячем відзначився Хендерсон. На 68-й хвилині свій дубль зробив і Фірміно.

Після цієї перемоги підопічні Юргена Клоппа набрали 31 очко і продовжують очолювати турнірну таблицю в АПЛ. Тоттенхем", який йде другим, має 25 балів і гру в запасі. "Кристал Пелас" займає 14-е місце.

Кристал Пелас – Ліверпуль 0:7 (0:3, 0:4)

Голи: 0:1 – 3 Мінаміно, 0:2 – 35 Мане, 0:3 – 44 Фірміно, 0:4 – 52 Хендерсон, 0:5 – 68 Фірміно, 0:6 – 81 Салах, 0:7 – 84 Салах .

Кристал Пелас – Гуаїта, ван Анхолт, Клайн, Кейхілл, Шлупп, Мілівоєвіч, Куяте (Томкинс, 63), Макартур (Рідевалд, 75), Езе (Батшуайі, 69), заа, Айю.

Ліверпуль – Аліссон, Робертсон, Матіп, Александер-Арнолд, Фабіньо, Хендерсон, Кейта, Мінаміно, Вейналдум (Джонс, 69), Мане (Салах, 57), Фірміно (Окслейд-Чемберлен, 75).

Попередження: Клайн (45).

Турнірне становище

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 14 грудня, помер знаменитий французький тренер Жерар Ульє, який багато років очолював "Ліверпуль".