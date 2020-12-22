"Ліверпуль" вже рік стежить за нашим голкіпером, – президент клубу УПЛ

Президент "Руху" Григорій Козловський заявив, що "Ліверпуль" протягом останнього року активно стежить за голкіпером його команди Юрієм-Володимиром Геретою.

В інтерв'ю офіційному YouTube-каналу клубу власник поділився думкою, що "Руху" ще не надходила пропозиція від англійців тільки тому, що голкіперу зараз всього 16 років.

"Через два-три роки Герета буде топворотарем. Відкрию вам великий секрет: "Ліверпуль" вже протягом року активно за ним спостерігає. Якби йому вже виповнилося 18 років, то, думаю, ми б уже отримали пропозицію", – розповів Козловський.

Відзначимо, що Герета виступає за команду "Руху" до 19 років. Він встиг дебютувати в українській Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну в матчі з "Зорею", яка закінчилася розгромною перемогою луганчан з рахунком 4:0.

Тоді Юрій-Володимир з'явився на полі на 90-й хвилині через травму основного голкіпера і встиг пропустити гол на другій компенсованій хвилині.

"Рух" займає 12-те місце в УПЛ після першого кола (13 турів). В активі клубу 9 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Козловський поставив крапку в ситуації з переходом українського форварда Артема Мілевського в його команду.