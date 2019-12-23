"Ліверпуль" встановив неймовірний рекорд для англійських клубів

"Ліверпуль " здобув перемогу в фіналі Клубного чемпіонату світу над бразильським "Фламенго". Тим самим "Червоні" встановили рекорд для англійських клубів.

"Ліверпуль" виграв Клубний чемпіонат світу-2019

Підопічні Юргена Клоппа стали першим в історії клубом з Туманного Альбіону, який виграв три міжнародних трофея за один рік.

Нагадаємо, в 2019 році підопічні Юргена Клоппа виграли Лігу чемпіонів, перемігши у фіналі "Тоттенхем" (2:0) і завоювали Суперкубок УЄФА в матчі з "Челсі" (2:2, перемога в серії пенальті). Тепер до списку виграних міжнародних трофеїв додався ще один.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемога у фіналі Клубного ЧС дісталася "Ліверпулю" лише в компенсований час завдяки удару Фірміно.

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