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23 грудня • оновлено в 13:07
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"Ліверпуль" встановив неймовірний рекорд для англійських клубів

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"Ліверпуль " здобув перемогу в фіналі Клубного чемпіонату світу над бразильським "Фламенго". Тим самим "Червоні" встановили рекорд для англійських клубів.

"Ліверпуль" виграв Клубний чемпіонат світу-2019

"Ліверпуль" виграв Клубний чемпіонат світу-2019

Підопічні Юргена Клоппа стали першим в історії клубом з Туманного Альбіону, який виграв три міжнародних трофея за один рік.

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Камбек на останній секунді в матчі з 10 голами: "Ліверпуль" встановив суперрекорд в Англії

Нагадаємо, в 2019 році підопічні Юргена Клоппа виграли Лігу чемпіонів, перемігши у фіналі "Тоттенхем" (2:0) і завоювали Суперкубок УЄФА в матчі з "Челсі" (2:2, перемога в серії пенальті). Тепер до списку виграних міжнародних трофеїв додався ще один.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемога у фіналі Клубного ЧС дісталася "Ліверпулю" лише в компенсований час завдяки удару Фірміно.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Катар Доха
Тег
ФК Ліверпуль
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