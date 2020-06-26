"Ліверпуль" вперше в історії виграв АПЛ

Завдяки перемозі "Челсі" над "Манчестер Сіті" в рамках 31-го туру чемпіонату "Ліверпуль" вперше в своїй історії виграв англійську Прем'єр-лігу.

За сім турів до фінішу команда Юргена Клоппа випереджає підопічних Пепа Гвардіоли на 23 очка. Востаннє "Ліверпуль" ставав чемпіоном Англії в сезоні 1989/90. Клуб завоював свій 19-й титул і відстає від своїх історичних суперників "Манчестер Юнайтед" на одне чемпіонство (20). На третьому місці за кількістю перемог у вищих англійських дивізіонах перебуває "Арсенал" (13).

Підопічні Юргена Клоппа провели неймовірний сезон, вигравши 28 матчів при двох нічиїх та одній поразці. Зараз на їхньому рахунку 86 очок у 31 поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Баварія" у восьмий раз поспіль стала чемпіоном Німеччини.