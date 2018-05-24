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"Ліверпуль" виступив із заявою про антиукраїнські фейки ЗМІ

8.6тЧитати новину російською

Англійський "Ліверпуль" повністю реалізував свою квиткову квоту на фінал Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Про це йдеться у повідомленні офіційного сайту "червоних".

"Усі 16626 квитків, які "Ліверпуль" отримав від УЄФА на фінальний матч, продані. Наразі йде процес передачі квитків уболівальникам. "Ліверпуль" нагадує своїм шанувальникам, щоб вони в жодному разі не купували квитки на фінал Ліги чемпіонів у неофіційних джерел", - заявили в англійському клубі.

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Таким чином, "Ліверпуль" спростував інформацію західних ЗМІ про масову здачу фанатами квитків на фінальний матч Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва посміялася з повідомлень журналістів про відмову вболівальників "Ліверпуля" і "Реала" їхати на фінал Ліги чемпіонів.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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