"Ліверпуль" вилетів з Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 11 березня

Англійський "Ліверпуль" у матчі-трилері вилетів із Ліги чемпіонів, а американський атлет встановив неймовірний рекорд в жимі лежачи.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 11 березня.
Крім того, матч Кубка України з футболу завершився грандіозною сенсацією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Фантастичний трилер у Ліверпулі: результати Ліги чемпіонів 11 березня
Вперше в історії! Матч Кубка України завершився грандіозною сенсацією
Офіційно: Усик отримав суперника й дату бою
Футболіст "Ювентуса" Даніеле Ругані інфікований коронавірусом
Кадиров посміявся над Ємельяненком
200-кілограмовий американець встановив фантастичний рекорд у жимі лежачи
Померла легендарна українська олімпійська чемпіонка
Українка Білодід прокоментувала можливий перехід в ММА
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!
Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".