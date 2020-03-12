"Ліверпуль" вилетів з Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 11 березня

Англійський "Ліверпуль" у матчі-трилері вилетів із Ліги чемпіонів, а американський атлет встановив неймовірний рекорд в жимі лежачи.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 11 березня.

Крім того, матч Кубка України з футболу завершився грандіозною сенсацією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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