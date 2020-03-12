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12 березня • оновлено в 09:24
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"Ліверпуль" вилетів з Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 11 березня

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Англійський "Ліверпуль" у матчі-трилері вилетів із Ліги чемпіонів, а американський атлет встановив неймовірний рекорд в жимі лежачи.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 11 березня.

Крім того, матч Кубка України з футболу завершився грандіозною сенсацією. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Усик - Чiсора Ліга чемпіонів
Особи
Олександр Емельяненко Олександр Усик Дерек Чісора
Теги
ФК Ліверпуль Атлетіко Мадрид
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