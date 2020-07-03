"Ліверпуль" розгромно програв "Манчестер Сіті" в першому матчі після чемпіонства.

"Манчестер Сіті" влаштував "Ліверпулю" чемпіонський коридор перед очною зустріччю в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги, а потім знищив команду Юргена Клоппа з рахунком 4:0 на своєму полі.

У першому матчі після завоювання титулу вболівальники "Ліверпуля" побачили зовсім іншу команду. Гості мали декілька моментів у перші 20 хвилин поєдинку, але в обох випадках Мохаммед Салах не зумів реалізувати свої моменти. Після цього підопічні Пепа Гвардіоли взяли гру під свій контроль і забили три голи ще в першому таймі після ударів Кевіна де Брейне, Рахіма Стерлінга і Філа Фодена.

У другій половині зустрічі "Манчестер Сіті" ще раз вразив ворота "Ліверпуля" завдяки автоголу Алекса Окслейда-Чемберлена, який намагався врятувати команду від гола, але зрізав м'яч у сітку після удару Стерлінга.

Підопічні Пепа Гвардіоли помстилися чемпіонам за поразку в першому колі з рахунком 1:3.

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