"Ліверпуль" пропустив сім голів і повторив піввіковий антирекорд клубу

Михайло Морозов Футбол 09:49, 5.10.2020

"Ліверпуль" програв "Астон Віллі" у виїзному матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (2:7) і повторив антирекорд клубу, встановлений понад півстоліття тому.

Як повідомляється на сторінці OptaJoe в Twitter, востаннє команда пропускала таку кількість голів у квітні 1963 року в поєдинку з "Тоттенхемом" (2:7). "Ліверпуль" дістав перший м'яч із сітки воріт вже на четвертій хвилині після помилки голкіпера Адріана, а на перерву гравці пішли за рахунку 4:1. У другому таймі "Астон Віллі" вдалося розвинути свою перевагу, відзначившись ще трьома голами.

"Ліверпуль" повторив півстолітньої антирекорд
Twitter OptaJoe

Ця поразка стала першою для чинних чемпіонів в АПЛ 2020/21. На їхньому рахунку 3 перемоги в 4 матчах і п'яте місце в таблиці. Їхні суперники були в кроці від вильоту з вищого англійського дивізіону в минулому сезоні, але нинішній чемпіонат вони розпочали з трьох перемог і йдуть другими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правила англійської Прем'єр-ліги можуть змінити через коронавірус.

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