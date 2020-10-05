"Ліверпуль" пропустив сім голів і повторив піввіковий антирекорд клубу

"Ліверпуль" програв "Астон Віллі" у виїзному матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (2:7) і повторив антирекорд клубу, встановлений понад півстоліття тому.

Як повідомляється на сторінці OptaJoe в Twitter, востаннє команда пропускала таку кількість голів у квітні 1963 року в поєдинку з "Тоттенхемом" (2:7). "Ліверпуль" дістав перший м'яч із сітки воріт вже на четвертій хвилині після помилки голкіпера Адріана, а на перерву гравці пішли за рахунку 4:1. У другому таймі "Астон Віллі" вдалося розвинути свою перевагу, відзначившись ще трьома голами.

Ця поразка стала першою для чинних чемпіонів в АПЛ 2020/21. На їхньому рахунку 3 перемоги в 4 матчах і п'яте місце в таблиці. Їхні суперники були в кроці від вильоту з вищого англійського дивізіону в минулому сезоні, але нинішній чемпіонат вони розпочали з трьох перемог і йдуть другими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правила англійської Прем'єр-ліги можуть змінити через коронавірус.