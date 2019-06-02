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"Ліверпуль" показав, що творилося в роздягальні після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів

1.3тЧитати матеріал російською

Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" після успіху в фіналі Ліги чемпіонів показав, як вiдзначив цей успіх. Запальне відео з роздягальні в Twitter виклала прес-служба мерсисайдців.

Гравці танцюють, бризкають на всі боки шампанським і співають: "Чемпіони, чемпіони, оле-оле-оле!". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим перейнятися фантастичною атмосферою переможців.

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Напівгола вболівальниця вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 між англійськими "Тоттенхемом" і "Ліверпулем" пройшов в Мадриді і завершився з рахунком 2:0 на користь "червоної" команди.

Пізніше з'явився коментар головних тренерів, а також був опублікований відеоогляд цієї гри.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
ІспаніяМадрид
Теги
ФК ЛіверпульТоттенхем Хотспур
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