"Ліверпуль" показав, що творилося в роздягальні після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів

Англійський футбольний клуб "Ліверпуль" після успіху в фіналі Ліги чемпіонів показав, як вiдзначив цей успіх. Запальне відео з роздягальні в Twitter виклала прес-служба мерсисайдців.

Гравці танцюють, бризкають на всі боки шампанським і співають: "Чемпіони, чемпіони, оле-оле-оле!". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим перейнятися фантастичною атмосферою переможців.

Новини Напівгола вболівальниця вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 між англійськими "Тоттенхемом" і "Ліверпулем" пройшов в Мадриді і завершився з рахунком 2:0 на користь "червоної" команди.

Пізніше з'явився коментар головних тренерів, а також був опублікований відеоогляд цієї гри.

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