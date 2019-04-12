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"Ліверпуль" підпише історичний контракт

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Англійський "Ліверпуль" стоїть на порозі укладення грандіозного контракту з новим технічним спонсором.

Ним стане світовий гігант, американська компанія Nike. Як повідомляє ESPN, можлива угода між "Ліверпулем" і Nike перевершить по вартість контракт "Манчестер Юнайтед" з Аdidas, який оцінюється в 870 мільйонів євро. Цей контракт стане найбільшим в історії англійської Прем'єр-ліги.

"Ліверпуль" підпише історичний контракт

Зараз "Ліверпуль" має контрактом на 52 мільйони євро в рік з компанією New Balance. Ця угода діє до кінця сезону-2019/20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пішов з життя колишній голкіпер англійського "Ліверпуля" Томмі Лоуренс. Легендарний футболіст, який захищав ворота збірної Шотландії, помер у віці 77 років.

Про смерть знаменитого кіпера мерсисайдців повідомляє ВВС, а також ряд інших британських ЗМІ.

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Тема
Чемпіонат Англії
Тег
ФК Ліверпуль
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