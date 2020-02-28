"Ліверпуль" можуть позбавити чемпіонства через коронавірус

Чемпіонат Англії з футболу може бути зупинений через епідемію коронавіруса по всьому світу, що може залишити нинішнього беззастережного лідера першості "Ліверпуль" без титулу.

За даними The Telegraph, уряд Великобританії може прийняти рішення щодо скасування всіх спортивних заходів як інструмента для боротьби з хворобою. Якщо це станеться, то "Ліверпуль", який лідирує в турнірній таблиці з відривом в 22 очка, може залишитися без чемпіонського титулу, якого у нього не було 30 років. "Червоним" залишилося здобути чотири перемоги, щоб забезпечити собі перше місце.

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Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп

Якщо уряд вирішить скасувати спортивні заходи, то постане питання, чи анулювати всі результати, або ж визначити місця вже за набраними очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Ліверпуль" сенсаційно програв мадридському "Атлетико" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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