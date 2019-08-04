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"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті": відеоогляд матчу за Суперкубок Англії

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"Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка по пенальті 5:4 обіграв "Ліверпуль". Після нічиї в основний час 1:1, в серії одинадцятиметрових ударів все вирішив сейв Браво.

Свій "постріл" з точки реалізував і футболіст збірної України. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відео кращих моментів цієї фантастичної гри.

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Нагадаємо, що в минулому сезоні Зінченко разом з "МанСіті" став чемпіоном Англії і виграв Кубок ліги, а в травні 2019 го завоював Кубок Англії.

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Тема
Чемпіонат Англії
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Ліверпуль
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