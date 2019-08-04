"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті": відеоогляд матчу за Суперкубок Англії

"Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка по пенальті 5:4 обіграв "Ліверпуль". Після нічиї в основний час 1:1, в серії одинадцятиметрових ударів все вирішив сейв Браво.

Свій "постріл" з точки реалізував і футболіст збірної України. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відео кращих моментів цієї фантастичної гри.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Зінченко разом з "МанСіті" став чемпіоном Англії і виграв Кубок ліги, а в травні 2019 го завоював Кубок Англії.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!