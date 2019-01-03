Ліверпуль - Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Прем'єр-ліги

У 21-му турі чемпіонату Англії з футболу відбудеться грандіозна битва одних із головних претендентів на титул. Лідер Прем'єр-ліги "Ліверпуль" прийме на полі легендарного стадіону "Енфілд Роуд" команду українця Олександра Зінченка – "Манчестер Сіті". Зустріч пройде у четвер, 3 січня. Початок о – 22:00 за київським часом.

Побачити поєдинок "червоних" та "городян" можна буде у прямій трансляції на українському телеканалі "Футбол 1". Крім того, показ матчу значиться в ефірній сітці російських мовників "Матч ТВ" та "Матч! Футбол 1". Також трансляцію з Ліверпуля проведе білоруський телеканал "Білорусь 5".

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

Відзначимо, що "Ліверпуль" має семиочкову перевагу над конкурентом. Цей факт обіцяє подарувати неймовірну інтригу, адже команду з Манчестера влаштує тільки перемога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розсипався в компліментах Олександру Зінченку.