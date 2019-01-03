МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Ліверпуль - Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Прем'єр-ліги

1.9тЧитати матеріал російською

У 21-му турі чемпіонату Англії з футболу відбудеться грандіозна битва одних із головних претендентів на титул. Лідер Прем'єр-ліги "Ліверпуль" прийме на полі легендарного стадіону "Енфілд Роуд" команду українця Олександра Зінченка – "Манчестер Сіті". Зустріч пройде у четвер, 3 січня. Початок о – 22:00 за київським часом.

Побачити поєдинок "червоних" та "городян" можна буде у прямій трансляції на українському телеканалі "Футбол 1". Крім того, показ матчу значиться в ефірній сітці російських мовників "Матч ТВ" та "Матч! Футбол 1". Також трансляцію з Ліверпуля проведе білоруський телеканал "Білорусь 5".

"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

Новини
Зірка "Ліверпуля" може покинути клуб через політику

Відзначимо, що "Ліверпуль" має семиочкову перевагу над конкурентом. Цей факт обіцяє подарувати неймовірну інтригу, адже команду з Манчестера влаштує тільки перемога.

Ліверпуль - Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Прем'єр-ліги

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розсипався в компліментах Олександру Зінченку.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Місце
АнгліяЛіверпуль
Теги
ФК Манчестер СітіФК Ліверпуль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
вы дебилы. какой энфилд??? ливерпуль играет в гостях. в манчейстере, ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОН.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги