"Ліверпуль" і "Челсі" влаштували гольову феєрію, забивши вісім голів

"Ліверпуль" і "Челсі" видали неймовірний матч у межах 37-го туру англійської Прем'єр-ліги, забивши вісім голів.

Підопічні Юргена Клоппа вже до 43-ї хвилини забили три м'ячі у ворота гостей, але "Челсі" вдалося відіграти один із голів у доданий до першого тайму час. У другій половині "Ліверпуль" забив ще раз, відновивши свою перевагу. Гості не здалися й зуміли скоротити відставання до одного м'яча, посіявши надію на камбек, але "червоні" відзначилися ще раз і встановили остаточний рахунок матчу – 5:3.

Після фінального свистка підопічним Юргена Клоппа вручили довгоочікуваний титул переможця АПЛ – перше чемпіонство команди за 30 років. Що стосується "Челсі", то лондонський клуб в останньому турі приймає на своєму полі "Вулверхемптон". Щоб забронювати путівку в Лігу чемпіонів 2020/21, "синім" вистачить нічиєї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанат команди "Лідс Юнайтед" "збожеволів", коли дізнався, що його улюблений клуб уперше за 16 років повернувся в АПЛ.