Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція Суперкубка УЄФА

Почавши сезон в англійській Прем'єр-лізі, "Ліверпулю" і "Челсі" посеред тижня довелося вирушити у Стамбул – тут команди чекає Суперкубок УЄФА.

У суперкубковому матчі, який відбудеться на арені "Бешикташ Парк", "Ліверпуль" вийде у статусі переможця Ліги чемпіонів, а "Челсі" як найсильніша команда минулої Ліги Європи. Зустріч англійських команд стане вже третім фіналом у євротурнірах 2019-го – англійці розігрували як і ЛЧ ("Ліверпуль" та "Тоттенхем"), так і ЛЄ ("Челсі" з "Арсеналом").

Крім цього Суперкубок УЄФА 2019 очікує історичне рішення – вперше в історії турніру матч як головний рефері проведе жінка, француженка Стефані Фраппар. Цей самий арбітр працював на нещодавньому фіналі жіночого чемпіонату світу.

"Ліверпуль" почав сезон з програшу у Суперкубку Англії, але може взяти європейський Суперкубок

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу зі Стамбула, який розпочнеться 14 серпня о 22:00 за київським часом

СУПЕРКУБОК УЄФА 2019

Стамбул (Туреччина). "Бешикташ Парк". 22:00

Головний арбітр: Стефані Фраппар (Франція)

"Ліверпуль" (Англія) – "Челсі" (Лондон, Англія) - 0:0

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Матч іще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські вболівальники зможуть подивитися англійське дербі "Ліверпуля" і "Челсі" у прямій трансляції каналу "Футбол 1". Показ матчу відбудеться із супроводом традиційної аналітичної студії. Також гру можна буде знайти в ефірі російських "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруського ТК "Білорусь 5".

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