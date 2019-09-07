Литва - Україна: відео голів

Збірна України з футболу виграла у Вільнюсі матч 5-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020. У першому таймі завдяки точної передачі і удару Марлоса, наша команда вела з рахунком 2: 0.

Ще один точний удар завдав у другій половині зустрічі Руслан Малиновський.

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Литва – Україна 0: 3

Голи: 0: 1 – 7 Зінченко

0: 2 – 27 Марлос.

0: 3 – 61 Малиновський.

Литва – Зубас, Міколюнас, Паленіс, Гірдвайніс, Матулявічюс (Кукліс, 63), Вербіцкас, Жулпа, Шимкус, Черних (Лаукжяміс, 68), Воробйов, Голубіцкас (Сливка, 52).

Україна – Пятов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Зінченко, Малиновський (Безус, 80), Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Циганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).

Попередження: Миколенко (73).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські вболівальники, перед грою між Україною та Литвою відзначилися антиросійським перфомансом.

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