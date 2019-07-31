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Літри горілки та погрози дружинам: Мілевський та ще 5 найзухваліших тусовщиків українського футболу

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Днями багаторічний "заслужений" тусовщик українського футболу Артем Мілевський знову нагадав про свої пригоди та змусив багатьох дістати архіви молодості Мілі.

Дискотеки, казино та купа інших розваг - сам Тімі не соромиться згадувати, що під час бурхливої динамівської молодості просаджував по 100 тис. на місяць. Кінець 2000-х, початок 2010-х - час, коли Міля бездоганно займав вершину скандальних рейтингів.

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Однак екс-форвард "Динамо" - не перший й не останній в цій справі. Коли Мілевський тільки починав "клубну кар'єру", хтось уже гуляв по повній, після п'янок пропускаючи тижнями тренування або випиваючи пляшку горілки залпом. А хтось "пустився берега" разом з Мілею і після цього вже не повернувся в футбол. OBOZREVATEL заглядає за лаштунки українського футболу та згадує самих знатних веселунів, що перетворюють вираження "спортивний режим" в порожній звук.

Олександр Алієв

Півзахисник, найбільш відомий по кар'єрі в "Динамо" (2005-2010, 2011-2013)

Чим запам'ятався найбільше: друг і постійний попутник Мілевського як в "Динамо", так і в дискотечному житті, не раз потрапляв в "алкогольні" скандали

Чим все закінчилося: раннім завершенням проф. кар'єри та сімейними скандалами

Олександр Алієв за часів гри за "Дніпро"

Олександр Алієв за часів гри за "Дніпро"

znaj.ua

Так, говорячи про Артема Мілевського, як же не згадати і про його вірного товариша Олександра Алієва. Разом вони пройшли академію "Динамо", разом пробивалися та грали в першій команді, разом підкорювали й київські дискотеки.

Хоча Алієв був менш харизматичним, ніж Міля, але також не сидів по повній. Під час гри за "Динамо" Олександра разом з Мілевським не раз ловили на порушенні режиму, в нетверезому вигляді або під час різних конфліктів. У київських нічних клубах "ПатіПа" і "Арена" про динамівський дует вже ходять легенди. Такі ж, як і на базі "Динамо", коли футболістів вранці вивантажували п'яних з таксі і буквально заносили в номер.

Але якщо Мілевський ще "бодрячком" і досі грає, то Алієв закінчив з великим футболом в 2015-му, після чого мотаючись по аматорах. За останні роки футболіст не раз потрапляв в скандали з побиттям дружини, через алкоголізм і навіть наркозалежність. До всього іншого все більше з'ясовується ситуацій з накопиченими Алієвим великими боргами.

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Денис Олійник

Півзахисник, найбільш відомий по кар'єрі в "Металісті" тв "Дніпрі" (2009-2014)

Чим запам'ятався найбільше: маститим на ті часи трансфером в "Дніпро", де став одним з головних тусовщиків команди. А за часів гри в "Динамо" в нічному клубі "врізав" дівчині

Чим все закінчилося: поневіряння по закордонних клубах, грою в Фінляндії та сімейним скандалам

Денис Олійник

Денис Олійник

www.sv98.de

Денис Олійник був одним з найяскравіших футболістів початку 2010-х, за якого "Дніпро" в свій час "відстебнув" дуже великі на той час 10 млн. євро. Але після цього Денис за пару років зник з великого футболу, а спроби повернутися так і не увінчалися успіхом.

За три повних сезони в "Дніпрі" Олійник зіграв лише 37 матчів, але стабільно з'являвся в новинах про нічне життя. При цьому Денис в стані сп'яніння посеред ночі міг подзвонити кому завгодно (навіть журналістові, з яким розмовляв пару днів назад) і заводити найрізноманітніші розмови. А ще під час молодих років в "Динамо" (футболіст є вихованцем київської академії у випуску Мілевського та Алієва) Олійник потрапив в конфлікт, коли почав бійку в нічному клубі і, за свідченнями очевидців, "зарядив" кулаком поруч танцючій дівчині.

Після "Дніпра" Олейник подався "почати друге життя" закордон, але не зумів. Не зумівши заграти в Голландії та Німеччині, футболіст занурився в сімейні скандали та ігроманію. Раз у раз, різні джерела рясніють новинами про великі програші Дениса в казино, а дружина футболіста не раз заявляла про насильство з боку Олійника та його погрози спалити будинок.

Олександр Рикун

Півзахисник, найбільш відомий по кар'єрі в "Дніпрі", "Іллічівці" (Маріуполь), "Металісті" та "Ворсклі" (1998-2010)

Чим запам'ятався найбільше: постійний порушник футбольного режиму через пияцтво і тусовки, в молодості міг пропускати тренування днями і тижнями

Чим все закінчилося: одного разу Рикун ледь не розбився, випавши з балкона 3-го поверху, а на "пенсії" набрав кілограм 30

Олександр Рикун під час гри за "Металіст"

Олександр Рикун під час гри за "Металіст"

dynamo.kiev.ua

Його часто називають одним з найкращих, але не розкрившихся футболістів України. Плеймейкер, якого часто називали "Зідан" - Рикун в будь-якому стані, навіть просто "стоячи" в центрі поля, видавав геніальні передачі та робив гру своїми пасами. Але через проблеми з алкоголем Олександр так і не домігся великих висот.

В епоху гри Рикуна нічні клуби ще не дійшли до такого рівня, як при Мілевському та Алієві, але знайти можливість випити та погуляти в компанії Рикуну це не заважало. Під час гри в "Іллічівці" доходило до того, що футболіст на кілька днів міг зникнути, але тренер Микола Павлов все прощав йому. А історія з падінням з балкона 3-го поверху вже стала легендою в темі пригод українських футболістів.

В результаті Рикун досить успішно, якщо говорити про результати, виступав тільки в "Металісті", вигравши дві бронзи чемпіонату України і своїм голом в Кубку УЄФА здобувши перемогу для харків'ян над "Бенфікою" у Португалії. Але після закінчення кар'єри Олександр повністю "відпустив" свою фізичну форму і дуже пристойно набрав у вазі.

Олександр Рикун після закінчення футбольної кар'єри

Олександр Рикун після закінчення футбольної кар'єри

xsport.ua

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Так что же случилось с Рыкуном?

Денис Адлейба

Півзахисник, найбільш відомий по навчанню в академії "Динамо" в одному випуску з Алієвим і Мілевським

Чим запам'ятався найбільше: постійними тусовками з Мілевським

Чим все закінчилося: поїхав до Абхазії та не має ніякого відношення до українського футболу, як і не з'являється поруч з Мілевським

Артем Мілевський (ліворуч) і Денис Адлейба

Артем Мілевський (ліворуч) і Денис Адлейба

facebook.com/denys.adleiba

Дуже загадковий персонаж для українського футболу, який майже не має до нього відношення. Дениса Адлейбою знають тільки по його знайомству з Артемом Мілевським - не більше. Проте, Адлейба свого часу теж починав футбольну кар'єру.

Але досить швидко закінчив зі спортом - травма та світське життя закрили двері у великий футбол. Але на піку кар'єри Мілевського майже завжди поруч був Денис. У нічних клубах, барах, на різних тусовках і навіть закордоном. Часом Адлейби з Мілевським поруч було більше, ніж одноклубника Алієва.

В результаті Адлейба відправився зі своїм нерозлучним другом і закордон, "піднімав" місцеві тусовки та супроводжував Мілевського в найрізноманітніші період його життя і кар'єри. Так Денис їздив по світу, поки не осів у рідній Абхазії.

Ігор Шуховцев

Голкіпер, найбільш відомий за виступами за "Іллічівець" (Маріуполь), "Зорю" і "Металіст" (2005-2007)

Чим запам'ятався найбільше: пристрастю до горілки та боротьбою з алкоголізмом протягом всієї кар'єри

Чим все закінчилося: хепі-ендом - Шуховцев "зав'язав", не п'є вже більше 20 років та стабільно грає на рівні ветеранів

Ігор Шуховцев в кінці кар'єри грав за "Металіст"

Ігор Шуховцев в кінці кар'єри грав за "Металіст"

dynamomania.com

"Я випив стільки, скільки люди в магазинах не бачили" - вже багаторічна легендарна фраза імені Ігоря Шуховцева, по якій відразу впізнається саме цей голкіпер. Більшу частину своєї кар'єри Шуховцев завзято дружив з алкоголем та міг випити залпом пляшку горілки, а потім кодувався та перейшов на каву.

Як розповідав сам Шуховцев, ще під час гри в нищелігових клубах він міг з кимось "розчавити" пляшку горілки на двох, тому що "було нудно напередодні чийогось день народження". А одного разу воротар на спір вдув пляшку горілки, щоб добути іноземний костюм.

Під час "алкогольної кар'єри" Шуховцев не дуже потрапляв в гучні історії, адже в 26-27 років вирішив закодуватися та побороти алкоголь. І в результаті Ігор став одним з небагатьох вдалих прикладів боротьби з "зеленим змієм" - воротар таки зав'язав і продовжив нормально кар'єру. Правда, "пересів" на інший напій - за день міг випивати більше 10-ти чашок кави.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Олександр Алієв Артем Мілевський Денис Олійник Олександр Рикун Ігор Шуховцев Микола Павлов
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар Дніпро ФК Зоря ФК Металіст ФК Маріуполь
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