Літри горілки та погрози дружинам: Мілевський та ще 5 найзухваліших тусовщиків українського футболу

Днями багаторічний "заслужений" тусовщик українського футболу Артем Мілевський знову нагадав про свої пригоди та змусив багатьох дістати архіви молодості Мілі.

Дискотеки, казино та купа інших розваг - сам Тімі не соромиться згадувати, що під час бурхливої динамівської молодості просаджував по 100 тис. на місяць. Кінець 2000-х, початок 2010-х - час, коли Міля бездоганно займав вершину скандальних рейтингів.

Однак екс-форвард "Динамо" - не перший й не останній в цій справі. Коли Мілевський тільки починав "клубну кар'єру", хтось уже гуляв по повній, після п'янок пропускаючи тижнями тренування або випиваючи пляшку горілки залпом. А хтось "пустився берега" разом з Мілею і після цього вже не повернувся в футбол. OBOZREVATEL заглядає за лаштунки українського футболу та згадує самих знатних веселунів, що перетворюють вираження "спортивний режим" в порожній звук.

Олександр Алієв

Півзахисник, найбільш відомий по кар'єрі в "Динамо" (2005-2010, 2011-2013)

Чим запам'ятався найбільше: друг і постійний попутник Мілевського як в "Динамо", так і в дискотечному житті, не раз потрапляв в "алкогольні" скандали

Чим все закінчилося: раннім завершенням проф. кар'єри та сімейними скандалами

Олександр Алієв за часів гри за "Дніпро" znaj.ua

Так, говорячи про Артема Мілевського, як же не згадати і про його вірного товариша Олександра Алієва. Разом вони пройшли академію "Динамо", разом пробивалися та грали в першій команді, разом підкорювали й київські дискотеки.

Хоча Алієв був менш харизматичним, ніж Міля, але також не сидів по повній. Під час гри за "Динамо" Олександра разом з Мілевським не раз ловили на порушенні режиму, в нетверезому вигляді або під час різних конфліктів. У київських нічних клубах "ПатіПа" і "Арена" про динамівський дует вже ходять легенди. Такі ж, як і на базі "Динамо", коли футболістів вранці вивантажували п'яних з таксі і буквально заносили в номер.

Але якщо Мілевський ще "бодрячком" і досі грає, то Алієв закінчив з великим футболом в 2015-му, після чого мотаючись по аматорах. За останні роки футболіст не раз потрапляв в скандали з побиттям дружини, через алкоголізм і навіть наркозалежність. До всього іншого все більше з'ясовується ситуацій з накопиченими Алієвим великими боргами.

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Денис Олійник

Півзахисник, найбільш відомий по кар'єрі в "Металісті" тв "Дніпрі" (2009-2014)

Чим запам'ятався найбільше: маститим на ті часи трансфером в "Дніпро", де став одним з головних тусовщиків команди. А за часів гри в "Динамо" в нічному клубі "врізав" дівчині

Чим все закінчилося: поневіряння по закордонних клубах, грою в Фінляндії та сімейним скандалам

Денис Олійник www.sv98.de

Денис Олійник був одним з найяскравіших футболістів початку 2010-х, за якого "Дніпро" в свій час "відстебнув" дуже великі на той час 10 млн. євро. Але після цього Денис за пару років зник з великого футболу, а спроби повернутися так і не увінчалися успіхом.

За три повних сезони в "Дніпрі" Олійник зіграв лише 37 матчів, але стабільно з'являвся в новинах про нічне життя. При цьому Денис в стані сп'яніння посеред ночі міг подзвонити кому завгодно (навіть журналістові, з яким розмовляв пару днів назад) і заводити найрізноманітніші розмови. А ще під час молодих років в "Динамо" (футболіст є вихованцем київської академії у випуску Мілевського та Алієва) Олійник потрапив в конфлікт, коли почав бійку в нічному клубі і, за свідченнями очевидців, "зарядив" кулаком поруч танцючій дівчині.

Після "Дніпра" Олейник подався "почати друге життя" закордон, але не зумів. Не зумівши заграти в Голландії та Німеччині, футболіст занурився в сімейні скандали та ігроманію. Раз у раз, різні джерела рясніють новинами про великі програші Дениса в казино, а дружина футболіста не раз заявляла про насильство з боку Олійника та його погрози спалити будинок.

Олександр Рикун

Півзахисник, найбільш відомий по кар'єрі в "Дніпрі", "Іллічівці" (Маріуполь), "Металісті" та "Ворсклі" (1998-2010)

Чим запам'ятався найбільше: постійний порушник футбольного режиму через пияцтво і тусовки, в молодості міг пропускати тренування днями і тижнями

Чим все закінчилося: одного разу Рикун ледь не розбився, випавши з балкона 3-го поверху, а на "пенсії" набрав кілограм 30

Олександр Рикун під час гри за "Металіст" dynamo.kiev.ua

Його часто називають одним з найкращих, але не розкрившихся футболістів України. Плеймейкер, якого часто називали "Зідан" - Рикун в будь-якому стані, навіть просто "стоячи" в центрі поля, видавав геніальні передачі та робив гру своїми пасами. Але через проблеми з алкоголем Олександр так і не домігся великих висот.

В епоху гри Рикуна нічні клуби ще не дійшли до такого рівня, як при Мілевському та Алієві, але знайти можливість випити та погуляти в компанії Рикуну це не заважало. Під час гри в "Іллічівці" доходило до того, що футболіст на кілька днів міг зникнути, але тренер Микола Павлов все прощав йому. А історія з падінням з балкона 3-го поверху вже стала легендою в темі пригод українських футболістів.

В результаті Рикун досить успішно, якщо говорити про результати, виступав тільки в "Металісті", вигравши дві бронзи чемпіонату України і своїм голом в Кубку УЄФА здобувши перемогу для харків'ян над "Бенфікою" у Португалії. Але після закінчення кар'єри Олександр повністю "відпустив" свою фізичну форму і дуже пристойно набрав у вазі.

Олександр Рикун після закінчення футбольної кар'єри xsport.ua

Денис Адлейба

Півзахисник, найбільш відомий по навчанню в академії "Динамо" в одному випуску з Алієвим і Мілевським

Чим запам'ятався найбільше: постійними тусовками з Мілевським

Чим все закінчилося: поїхав до Абхазії та не має ніякого відношення до українського футболу, як і не з'являється поруч з Мілевським

Артем Мілевський (ліворуч) і Денис Адлейба facebook.com/denys.adleiba

Дуже загадковий персонаж для українського футболу, який майже не має до нього відношення. Дениса Адлейбою знають тільки по його знайомству з Артемом Мілевським - не більше. Проте, Адлейба свого часу теж починав футбольну кар'єру.

Але досить швидко закінчив зі спортом - травма та світське життя закрили двері у великий футбол. Але на піку кар'єри Мілевського майже завжди поруч був Денис. У нічних клубах, барах, на різних тусовках і навіть закордоном. Часом Адлейби з Мілевським поруч було більше, ніж одноклубника Алієва.

В результаті Адлейба відправився зі своїм нерозлучним другом і закордон, "піднімав" місцеві тусовки та супроводжував Мілевського в найрізноманітніші період його життя і кар'єри. Так Денис їздив по світу, поки не осів у рідній Абхазії.

Ігор Шуховцев

Голкіпер, найбільш відомий за виступами за "Іллічівець" (Маріуполь), "Зорю" і "Металіст" (2005-2007)

Чим запам'ятався найбільше: пристрастю до горілки та боротьбою з алкоголізмом протягом всієї кар'єри

Чим все закінчилося: хепі-ендом - Шуховцев "зав'язав", не п'є вже більше 20 років та стабільно грає на рівні ветеранів

Ігор Шуховцев в кінці кар'єри грав за "Металіст" dynamomania.com

"Я випив стільки, скільки люди в магазинах не бачили" - вже багаторічна легендарна фраза імені Ігоря Шуховцева, по якій відразу впізнається саме цей голкіпер. Більшу частину своєї кар'єри Шуховцев завзято дружив з алкоголем та міг випити залпом пляшку горілки, а потім кодувався та перейшов на каву.

Як розповідав сам Шуховцев, ще під час гри в нищелігових клубах він міг з кимось "розчавити" пляшку горілки на двох, тому що "було нудно напередодні чийогось день народження". А одного разу воротар на спір вдув пляшку горілки, щоб добути іноземний костюм.

Під час "алкогольної кар'єри" Шуховцев не дуже потрапляв в гучні історії, адже в 26-27 років вирішив закодуватися та побороти алкоголь. І в результаті Ігор став одним з небагатьох вдалих прикладів боротьби з "зеленим змієм" - воротар таки зав'язав і продовжив нормально кар'єру. Правда, "пересів" на інший напій - за день міг випивати більше 10-ти чашок кави.

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