Лист Луческу про рішення піти з "Динамо" був правдивим – ЗМІ

Лист Мірчі Луческу, в якому було написано, що він вирішив відмовитися від роботи в "Динамо" через вороже ставлення вболівальників, було правдивим.

"Лист був правдивим, це не спектакль. Були причини. Лондонські та Новопечерські. Але, блін, домашня ніч роздумів привела до ще більшої люті. Походу, тим ділкам не варто будити цього старого карпатського ведмедя. Але вони вчинили по-своєму, за старою донбаською бізнес-звичкою, вирішили задавити. І отримали відповідь", – розповідають в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

Нові деталі переходу Луческу в "Динамо" Telegram-канал Динамо Київ Inside

Нагадаємо, що в четвер, 30 липня відбудеться презентація Луческу в якості тренера столичного клубу. Її можна буде подивитися о 12:00 за київським часом на офіційному динамівському YouTube-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, презентація румунського фахівця знаходиться під загрозою зриву через коронавірус у команді.