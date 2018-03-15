"Лише збагатить": Україна закликала до бойкоту ЧС-2018 у Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав світову спільноту до масового бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії. Коментуючи отруєння екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля, дипломат висловив упевненість у тому, що ігнорування Мундіалю стане ефективним інструментом тиску на країну-агресора.

"Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір. В ідеалі я хотів би, щоб Росію позбавили права на проведення цього заходу. Якщо ж це неможливо зробити через брак часу, закликаю всі нації і волелюбних людей, які цінують правила і порядок, бойкотувати цей чемпіонат. Проведення його в Росії не об'єднає народи світу, а лише збагатить Росію і дасть їй у руки потужний пропагандистський інструмент, якого вона просто не заслуговує", - йдеться у заяві Клімкіна на сайті МЗС України.

Як повідомляв "Обозреватель", у Міжнародній федерації футболу (ФІФА) виникли серйозні побоювання щодо чемпіонату світу в Росії через масові закликів до бойкоту турніру.