Ліон – Зеніт: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Санкт-петербурзький "Зеніт" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з французьким "Ліоном".

Зустріч відбудеться на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у вівторок, 17 вересня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Ліон – Зеніт. Початок зустрічі – о 19:55 за київським і московським часом.

Французи підходять до турніру, продавши влітку трьох своїх лідерів – Ндомбеле, Фекіра та Менді – на суму 130 мільйонів євро. "Зеніт" же оформив, наприклад, трансфер бразильця Малкома з "Барселони" за 40 млн.

Артем Дзюба ФК "Зеніт"

При цьому "Ліон" вважається явним фаворитом поєдинку: коефіцієнт на його перемогу становить 1,67.

Команди зустрічалися на груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 2015/16. Тоді росіяни виграли обидві зустрічі – 2:0 на виїзді і 3:1 вдома.

Ліга чемпіонів. 1-й тур

Ліон, стадіон "Парк Олімпік Ліонне"

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

"Ліон" (Франція) – "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) – 0:0

"Ліон" (орієнтовний склад): Лопеш – Дюбуа, Андерсен, Марсело, Тете, Ауар, Туза, Тер'є, Корне, Дембеле, Депа

"Зеніт" (орієнтовний склад): Луньов – Дуглас Сантос, Ракицький, Іванович, Смольников, Жирков, Барріос, Оздоєв, Єрохін, Сердар Азмун, Дзюба

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