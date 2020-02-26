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27 лютого • оновлено в 01:55
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"Ліон" - "Ювентус": відеоогляд плей-офф Ліги чемпіонів

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Французький "Ліон" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завдав несподіваної поразки італійському "Ювентусу".

Поєдинок на "Парк Олімпік Лионне" пройшов в середу, 26 лютого, і завершився з рахунком 1:0.

Вирішальним для Роналду і Ко став удар Тузара на 31-й хвилині. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд цієї гри.

"Ліон" Франція – "Ювентус" Італія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 31 Тузара.

Ліон – Антоні Лопеш, Марсело, Денайер, Марсал, Дюбуа (Тете, 78), Тузара, Бруно Гімараес, Ауар, Корне (Андерсен, 81), Токо-Екамбі (Тер'є, 66), Дембеле.

Ювентус – Шченсни, Бонуччі, Алекс Сандро, Данило, де Лігт, Рабьо (Федеріко Бернардескі, 78), Пьянич (Ремзі, 62), Бентанкур, Куадрадо (Ігуаїн, 70), Роналду, Дибала.

Попередження: Марсело (28), Корне (61).

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше італійський "Наполі" зіграв вдома внічию з іспанською "Барселоною" (1:1), німецька "Баварія" в Лондоні розгромила "Челсі" (3:0), "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1:0) , "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2:1), "Аталанта" вдома не залишила шансів "Валенсії" (4:1), а "Лейпциг" був сильнішим за "Тоттенхем" (1:0).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Ювентус ФК Олімпік Ліон
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