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7 листопада • оновлено в 15:23
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Лікоть, Пятов, VAR: чому камбек "Шахтаря" в Загребі став унікальним і увійшов в історію

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Завдяки неймовірній казкової кінцівці в Загребі "Шахтар" не тільки здобув потрібний результат, а й провів воістину історичний матч. Гру, яка зламала багато стереотипів.

Хоча по здоровій логіці все повинно було закінчуватися більш скромною нічиєю 1:1 або таки перемогою "Динамо" (особливо після вилучення Марлоса, коли команди залишилися 10 на 10). Але потім "Максимір" накрила якась аномалія, і понеслось - яскраві помилки, перекладина, камбек і підключення Пятова з подальшим пенальті, що і зараз важко переварити.

OBOZREVATEL "під різним кутом" розбирає вчорашнє загребське диво "Шахтаря" і розповідає, чим ця гра увійшла в історію.

Марлос отримав червону картку - дивно, але добре

Такий кінцівки на "Максімірі" могло і не трапиться з багатьох причин, але одним з ключових моментів став Марлос, а точніше - відсутність його заміни. І що трапився з ним далі парадокс.

Марлос (праворуч) заробив перше вилучення в "Шахтарі"

Марлос (праворуч) заробив перше вилучення в "Шахтарі"

shakhtar.com

Хоча догляд з поля одного з лідерів донеччан напрошувався - Марлос був не в найкращих кондиціях, вийшов грати після невеликого пошкодження і другу половину другого тайму вже конкретно випадав з гри, на 73-й хвилині отримавши жовту картку.

Але Каштру в цей вечір навмисне не поспішав із замінами, та й міняти Марлоса як чистого атакуючого центрального хавбека було нікому (хіба що повинні вийти Тете раніше, а в центр зміститься Тайсон або Коваленко). Але Каштру прийняв рішення залишити Марлоса, за що ледь не поплатився всім.

Чим ближче до фінального свистка, тим більше витала небезпека другої картки навколо Марлоса, і він таки її отримав. Але в цілому щодо українського бразильця такого раніше не допускалося - в період української кар'єри (з 2012-го за "Металіст" і "Шахтар") Марлос ніколи не отримував червону картку. І в Загребі по суті не повинен був, але в футболі не без сюрпризів.

Втім, з іншого боку це і зіграло на руку "Шахтарю". Залишся Марлос на поле, донеччани б більш методично облягали штрафну "Динамо", а Марлос став би додатковим фактором для катання м'яча. А так українська команда стала діяти більш різко і вертикально, а Коваленко не став вигадувати "возити" м'яч після прийому на фланзі, а відразу видав гольовий навіс на Мораеса - бінго! Так що червону картку Марлоса можна вважати як частина операції "порятунок", тут Незамая і видалення припали якраз до речі.

У "Шахтаря" не було нічого для порятунку крім Мораеса, поразка була неминуче

Донеччани їхали в Загреб з надією і непоганий підготовкою, але скромною лавою запасних. Реальним ресурсом для посилення атаки був, по суті, тільки Маркос Антоніо - Євген Коноплянка, Манор Соломон і Андрій Борячук залишилися вдома. І після другого пропущеного м'яча "Шахтар", по суті, був приречений.

Жуніор Мораес (з м'ячем) став одним з героїв зустрічі

Жуніор Мораес (з м'ячем) став одним з героїв зустрічі

shakhtar.com

Але Каштру має дякувати долі, що в його розпорядженні є Мораес. ФорVARд в оптимальних кондиціях перебуває на тому рівні, коли сам може зробити різницю на євроарені з суперниками середньої руки. І вчора Жуніор таки спіймав свій вечір, зробивши гол + пас (і таки домігся голи головою в додатковий час, хоча до цього ніяк не виходило).

Однак і старання Мораеса часом не вирвали б для "Шахтаря" нічию, якби б парадоксу з пенальті. Раніше в єврокубках донеччани ніколи не відігравалися з 1: 3 або 2: 3 до 3: 3 - подібні зустрічі тільки програвалися. До 2: 2 - так, пару раз, а ось камбек з підсумковими 3: 3 став першим в історії "Шахтаря" в єврокубках.

Спасибі Теофіль і його ліктя

Історія, яку Пятов зможе розповідати онукам - воротар в останній атаці пішов в штрафну суперника і ... сам заробив пенальті (при цьому навіть не торкнувшись м'яча)! Рятівний пенальті! Раніше таке взагалі було немислимо.

Андрій Пятв

Андрій Пятв

shakhtar.com

Кілька європейських статистичних порталів, провідних детальну статистику міжнародних змагань з 2010-го, відзначають, що за цей час П'ятов став першим і єдиним голкіпером, який заробив пенальті на користь своєї команди! Раніше голкіпери тільки зрідка забивали, підключаючись на кутові в кінці зустрічей, але Пятов встановив унікальне досягнення.

Але з іншого боку "Шахтарю" треба гарненько подякувати захисника "Динамо" Загреб Теофіля-Катруся. Один з лідерів оборони загребців і всієї команди, провівши матч на високому рівні, під кінець вирішив зробити відмашку в своїй штрафній. Звичайно, втома теж позначалася, але в цілому дії Теофіля стали великою дурістю - стримай він руки ближче до корпусу або в більш статичному положенні, фолу б не сталося. А так француз допустив, цілком можливо, фатальну помилку для "Динамо" в цій ЛЧ і після фінального свистка сидів на поле в шоці з футболки на голові.

VAR таки ефективний, чи не так?

Незважаючи на те, що система відеоповторів у футболі (VAR) діє в футболі вже пару років і випробувана на чемпіонаті світу і в Лізі чемпіонів, обговорення навколо її актуальності і потреби не припиняються. У противників залишаються свої козирі, а рефері часом своїми "зашкVARамі" з ігноруванням або неправильним використанням VAR тільки підкидають привід критикам.

Фото_Брих

Однак вчора VAR зіграв на руку "Шахтарю" і всього українського футболу - завдяки перегляду відеоповтору і призначеного пенальті донеччани зуміли вирвати нічию, яка стане перевагою в боротьбі з "Динамо" за друге місце в групі. І все ж у справі, фол на П'ятова дійсно був.

При цьому вчорашній випадок з VAR став першим, хто надав допомогу українським клубам в єврокубках (та й збірної України на міжнародній арені - теж). У минулому сезоні відеоповтори застосовувалися в ЛЧ тільки в плей-офф, де українських клубів і в помині не було. У Лізі Європи технологія ще не введена, тому спірні моменти українських клубів вирішувалися (і багато в чому вирішуються) по-старому. Але зараз і "Шахтар" відчув всі переваги VAR, почавши "писати" нову сторінку історії роботи відеоповторів і для українського футболу.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Марлос Андрій Пятов Жуніор Мораес Тете Луїш Каштру
Теги
ФК Шахтар Динамо Загреб
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