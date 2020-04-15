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15 квітня • оновлено в 19:15
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Ліки від коронавiрусу: спортивний журналіст розповів, чим його вилікували в Італії

1.4т
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Російський журналіст Георгій Кудінов розповів, як проходив лікування від коронавiрусу в італійській клініці.

Георгій Кудінов лікувався в Італії

Георгій Кудінов лікувався в Італії

"Пізно ввечері у неділю поставили діагноз в приймальному покої, близько опівночі підняли в палату. Вранці понеділка зі мною вже розмовляли доктора інфекційного відділення, а ввечері того ж дня почали лікування. Прописали чотири таблетки. Дві з них ефективні проти ВІЛ-інфекції - це дарунавір і ритонавір, їх приймав вечорами. Ще одна - це плаквенiл. Раніше це засіб використовували для боротьби з малярією, а зараз його активно застосовують, зокрема, проти червоного вовчака. Його пив два рази на день. Призначення четвертих ліків а, чесно кажучи, не пам'ятаю. Плюс були ще сироп від кашлю і пробіотик", - цитує Кудінова "СЕ".

За словами росіянина антибіотик йому не прописували.

"Якби у мене зберігалася висока температура, то давали б ще і антибіотик. Але жар, що тримався до цього десять днів, пішов відразу саме в той момент, коли вночі перебирався з приймального покою в інфекційне відділення", - підсумував Кудінов.

Раніше Кудінов розповів, що у цієї хвороби є багато "дивацтв".

Як повідомляв OBOZREVATEL, хворий на коронавірус легендарний футболіст Паоло Мальдіні зазначив головні симптоми хвороби.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

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