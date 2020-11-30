Лікаря Марадони звинуватили у вбивстві футболіста: спортивні підсумки 29 листопада

Легендарні американські боксери Майк Тайсон і Рой Джонс повернулися на ринг, а на етапі Формули-1 у Бахрейні сталася страшна аварія.

Крім того, лікаря Дієго Марадони звинуватили у ненавмисному вбивстві легенди футболу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 29 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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