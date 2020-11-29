Лікаря Марадони звинувачують в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста

Аргентинська прокуратура висунула звинувачення особистому лікарю Дієго Марадони Леопольдо Луке у справі про смерть легендарного футболіста, повідомляє телеканал Todo Noticias.

Дочки Дієго Джанніна, Дальма і Яна поставили під сумніви дії медика, зажадавши від правоохоронних органів розслідувати всі обставини, що передували смерті Марадони. Родичі хочуть з'ясувати, чи допустив лікар недбалість в наданні медичної допомоги футболісту.

Суд видав ордер на обшук у будинку Луке, в наслiдок чого було вилучено мобільні телефони, комп'ютери, історія хвороби знаменитого аргентинця і документи, пов'язані з його лікуванням.

Був обшуканий будинок лікаря в Адроге. Сам Лукебув присутній під час процедури. Інша операція була проведена в офісі Леопольдо, який знаходиться в столиці, в районі Бельграно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер в середу, 25 листопада, в своєму будинку в Буенос-Айресі

Причиною смерті легендарного футболіста стала серцева недостатність, яка привела до гострого набряку легенів.

Адвокат і друг легендарного футболіста Матіас Морлі заявив, що збирається ініціювати власне розслідування, оскільки за станом Дієго ніхто не стежив протягом 12 годин, а швидка допомога нібито їхала до його дому більше півгодини.