ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Лікарі поставили невтішний діагноз голкіперу збірної України

9.2тЧитати матеріал російською

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Денис Бойко не допоможе національній команді в матчах кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 з Сербією (7.06) і Люксембургом (10.06).

"Травма плеча, яку він отримав виявилася серйознішою, ніж ми припускали. Він на три тижні взагалі вибув. Йому належить закачувати плече. Сподіваюся, обійдеться без операції", - заявив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич на прес-конференції після гри зі "Львовом".

Новини
"Танці Maruv": Бойко влаштував "розправу" над футболістом "Шахтаря"

Нагадаємо, що Денис отримав травму 22 травня в грі між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем". Поєдинок 30-го туру УПЛ на ОСК "Металіст" в Харкові завершився з рахунком 1:1.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Денис Бойко
Тег
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
0
Смішно
0
Цікаво
18
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кан Марина
Кан Марина
Моя благодaрнoсть всeм тeм, ктo пoкaзaл мнe этот прeкpaсный сaйт http://difimas.com/dmuirnt Пpоcтo прoйдя oпpoс получилa пoчти полугодoвyю зарплaту)) Пользуйтeсь, пoка eщe есть вoзможность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки