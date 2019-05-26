Лікарі поставили невтішний діагноз голкіперу збірної України

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Денис Бойко не допоможе національній команді в матчах кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 з Сербією (7.06) і Люксембургом (10.06).

"Травма плеча, яку він отримав виявилася серйознішою, ніж ми припускали. Він на три тижні взагалі вибув. Йому належить закачувати плече. Сподіваюся, обійдеться без операції", - заявив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич на прес-конференції після гри зі "Львовом".

Нагадаємо, що Денис отримав травму 22 травня в грі між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем". Поєдинок 30-го туру УПЛ на ОСК "Металіст" в Харкові завершився з рахунком 1:1.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!