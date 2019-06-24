"Лікарі говорили: "Він помре" — друг Мілевського зробив шокуюче зізнання

Колишній футболіст київського "Динамо" Денис Адлейба, знаменитий своєю дружбою з Артемом Мілевським, розповів, що рано зав'язав із футболом через помилку лікарів.

За його словами, одного разу йому нестерильно зробили укол у сухожилля, через що в організмі почалося зараження.

"Мене відвезли в "Борис". Там зробили пункцію і побачили, що пішов процес нагноєння. Вирішили одразу оперувати. Наступного дня моя нога стала, як дві. Зібрали консиліум із 8 хірургів. 6 із них сказали, що ногу потрібно ампутувати. Говорили: "Він помре". Все було на грані сепсису. Укол у сухожилля – це дуже небезпечно. Через таку помилку вся моя кар'єра пішла коту під хвіст", – сказав Адлейба в інтерв'ю Tribuna.com.

Артем Мілевський і Денис Адлейба Isntagram Дениса Адлейбою

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу U-20 Сергій Булеца розповів, що тренери "Динамо" фактично поставили на ньому хрест.

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