Лікар збірної України з футболу помер від коронавiрусу в 48 років

Лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від коронавiрусу.

Доктор помер від зупинки серця у віці 48 років.

"Антон Євгенович підхопив COVID-19, вірус вразив 70 відсотків його легенiв. Кращі лікарі України боролися за життя Ашота, він перебував під апаратом штучного дихання. Однак коронавірус виявився безжальним до нашого дока", – йдеться на сторінці УАФ в Facebook.

Антон Худаєв помер від COVID-19 Facebook УАФ

Ашот Худаєв більше 20 років був лікарем харківського "Металіста". У збірної України почав працювати з 2016-го (також працював в головній команді в 2010-му).

Антон Худаєв УАФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, заслужений тренер України з біатлону, суддя міжнародної та національної категорії з біатлону, майстер спорту СРСР з біатлону, чемпіон і призер СРСР, Олександр Тимофєєв помер на 70-му році життя.