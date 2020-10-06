Лікар збірної України прокоментував ситуацію з коронавірусом у команді

Лікар збірної України Максим Бецко підтвердив інформацію про те, що голкіпери Андрій Лунін і Юрій Паньків, а також шеф-кухар команди Любомир Тошич здали позитивні тести на COVID-19.

У короткому відео на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ) він розповів, що інші гравців продовжують підготовку до матчу проти Франції, який заплановано на середу, 7 жовтня, в штатному режимі. Футболісти та тренерський штаб наших суперників будуть здавати тести на коронавірус у вівторок, 6 жовтня.

"Ми знову зіткнулися з деякими труднощами. Позитивні тести здали Лунін, Паньків та Тошич. Відповідно до законів, ці люди зараз відправляються на самоізоляцію, і ми будемо думати, як доставити їх додому. Решта тренуються і готуються до матчу в штатному режимі. Наскільки я знаю, французька команда буде проходити тестування сьогодні. Їхні результати будуть готові під вечір. Ніхто не знає, чого очікувати там", – заявив Бецко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у збірної України залишився тільки один здоровий голкіпер перед матчем з Францією. Поєдинок може опинитися під загрозою зриву.