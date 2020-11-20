Лікар, який скасував матч Швейцарія – Україна, раніше дозволив грати клубам з COVID-19

Головний лікар кантону Люцерн Роджер Харсталл, який скасував матч шостого туру Ліги націй між Швейцарією та Україною, раніше дозволив провести поєдинок місцевого чемпіонату, незважаючи на COVID-19 у гравців обох команд.

Як повідомляється на Facebook-сторінці української діаспори в Швейцарії, 6 листопада 2020 року Харсталл дозволив ФК "Люцерн" виїхати на виїзну зустріч проти "Цюріха", незважаючи на коронавірус у нападника команди, який був виявлений 5 листопада. Всі футболісти здали додаткові ПЛР-тести, і вони показали негативні результати.

6 листопада в складі "Цюріха" було виявлено два випадки зараження COVID-19. На офіційному сайті команди не називали імен гравців, але відзначили, що вони ні з ким тісно не контактували, тому немає причин застосовувати додаткові заходи безпеки.

Незважаючи на ці факти, у влади кантону Люцерн не було ніяких побоювань щодо проведення матчу чемпіонату Швейцарії. Ба більше, в місцевій команді подякували головному лікарю за "оперативну та плідну співпрацю в цьому питанні".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Харсталл відправив збірну України на карантин, що призвело до скасування поєдинку останнього туру Ліга націй, а потім пояснив своє рішення.

Після повернення на батьківщину наша делегація в повному складі здала тести на коронавірус, і всі вони показали негативний результат.