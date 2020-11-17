Лікар пояснив, чому скасував матч Швейцарія – Україна

Михайло Морозов Футбол 17:26, 17.11.2020 Оновлено: 18:21, 17.11.2020

Головний лікар кантону Люцерн Роджер Харшталль заявив, що ситуація з коронавірусом у збірній України вийшла з-під контролю, тому він прийняв рішення скасувати її матч шостого туру Ліги націй проти Швейцарії.

В інтерв'ю виданню Blick фахівець розповів, що в складі нашої команди може бути значно більше заражених людей, однак тест не показує позитивний результат, тому що інфекція ще не встигла в достатній мірі поширитися по організму. Він вважає, що з кожним днем в нашій збірній може збільшуватися кількість хворих на коронавірус.

"Не дивлячись на негативні результати тестів, існує ймовірність, що до кінця тижня вони перетворяться на позитивні. Ми не можемо виключати можливість, згідно з якою нібито здорові футболісти можуть бути переносниками коронавірусу, оскільки інфекція ще не встигла проявитися на момент тестування. Саме тому збірна України опинилася на карантині. Я на 100% впевнений в цьому рішенні. Звичайно, мені хотілося б, щоб поєдинок відбувся і Швейцарія здобула заслужену перемогу, але, на жаль, обставини склалися інакше", – сказав Харшталль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Швейцарія – Україна був скасований. Рішення про його подальшу долю буде приймати УЄФА.

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