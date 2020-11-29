Лікар, підозрюваний у вбивстві Марадони, розридався під час інтерв'ю

Лікар Дієго Марадони Леопольдо Луке розридався під час інтерв'ю, коментуючи звинувачення в причетності до смерті легендарного футболіста.

Доктор заперечує факт будь-яких порушень, нібито допущених ним при догляді за аргентинською суперзіркою.

"Я був вражений, коли до моїх дверей під'їхала поліція. Я знаю, що робив, і це все було на користь Дієго. Я зробив все, що міг. Я відчуваю себе жахливо, тому що мій друг помер. Я вважаю, що не винен. Те, що відбувається зараз, дуже несправедливо", – цитує Луке DayliMail.

Лікар заявив, що не часто бачився з дочками Дієго, які і висунули йому звинувачення, але інша частина родини Дієго: його брати, і сестри, і його племінники обожнювали його.

"Хтось намагається зробити з мене цапа вiдбувайла. Коли Дієго стало погано, я зробив все, що міг", – в сльозах зазначив Луке.

За словами доктора, у футболіста були проблеми з таблетками і алкоголем.

"Марадона був найскладнішим пацієнтом. Я нічого не міг зробити, якщо він цього не хотів. Він ненавидів лікарів і психологів. Зі мною було трохи інакше, тому що я був з ним чесний. Він був моїм другом. Він повинен був піти в реабілітаційний центр, коли виписався з лікарні, але не пішов. Якщо я в чомусь і винен перед Дієго, так це в любові до нього і спробах поліпшити його життя", – зазначив Луке.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер в середу, 25 листопада, в своєму будинку в Буенос-Айресі

Причиною смерті легендарного футболіста стала серцева недостатність, яка привела до гострого набряку легенів.