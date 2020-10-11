Невдача Росії і рубка в Англії: результати Ліги націй 11 жовтня. Відео

У неділю, 11 жовтня, в Європі були зіграні чергові 20 поєдинків 3-го туру Ліги націй УЄФА.

Серед результатів варто відзначити нічию в Москві, де збірна Росії втратила перемогу над командою Туреччини (1:1). Справжня рубку трапилася в Англії, де родоначальники футболу на "Уемблі" обіграли 1-й номер рейтингу ФІФА – команду Бельгії (2:1).

Ліга націй:результати 11 жовтня

Росія – Туреччина 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 28 Олексій Міранчук, 1:1 – 62 Караман.

Росія – Шунін, Кудряшов, Семенов, Караваєв, Жирков, Іонов (Мостовий, 71; Фомін, 90), Оздоєв, Зобнин, Кузя (Черишев, 59), Олексій Міранчук (Газінський, 70), Дзюба.

Туреччина – Гюнок, Челік, Демірал, Мераш, Кабак, Хакан Чалханоглу (Язиджі, 90), Текдемір (Йокушлу, 80), Караджа (Ундер, 46), Туфан, Караман (Омюр, 81), Йилмаз (Унал, 90).

Попередження: Текдемір (27), Семенов (40), Ундер (48), Кабак (74), Хакан Чалханоглу (84).

Ісландія – Данія 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 45, автогол Сігурйонссон, 0:2 – 46 Еріксен, 0:3 – 61 Сков.

Ісландія – Халльдоурссон, Магнуссон, Сігурдссон (Ейельфссон, 73), Інгасон, Паульссон, Гуннарссон (Андерсон, 46), Сігурйонссон, Траустасон (Гудмундссон, 68), Б'ярнасон, Сігурдссон, Фіннбогасон (Бедварссон, 12).

Данія – Шмейхель, Васс, К'єр, Крістенсен, Хейбьерг, Еріксен, Ділейні, Сков (Меле, 79), Дольберг (Систо, 79), Брейтуейт (Йоргенсен, 87), Поульсен (Ольсен, 66).

Попередження: Бедварссон (51), Магнуссон (86).

Греція – Молдова 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 45, пенальті Бакасетас, 2:0 – 50 Манталос.

Греція – Влаходімос, Яннуліс, Хацідьякос (Рота, 69), Цавелас, Сварнас, Курбеліс (Бухалакіс, 83), Манталос (Фортуніс, 70), Лімніос (Пелкас, 76), Зека, Бакасетас, Павлідіс (Фунтас, 83).

Молдова – Намашко, Армаш, Посмаков, Мудрак, Рябчук, Кочук, Іоніце (Раку, 76), каймаком (Єпуряну, 46), Раца (Марандіч, 66), Ніколееску (Мілінчану, 58), Плетіке.

Попередження: каймаком (17), Ніколееску (57), Армаш (64), Рота (88), Раку (90), Фортуніс (90).

Вилучення: Посмаков (45).

Косово – Словенія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 22 Вучкич.

Косово – Мурічі, Пакярада, АЛІТА, Хадерджонай, Дрешевіч, Жегрова (Хасані, 90), Беріша, Кололи (Рашанн, 84), Шаля (Муслім, 84), Зенелі (Кастраті, 78), Цілина.

Словенія – Хмара, Балковец, Блажіч, Мевля, Стоянович, Ловріч (вітру, 85), Бійол, Вучкич (Крамер, 85), Куртич, Реп (Бохарі, 55), Вербич (Скубіц, 75).

Попередження: Стоянович (34), Пакярада (76), Рашанн (88).

Франція – Португалія 0:0 (0:0, 0:0)

Франція – Льоріс, Павар, Кімпембе, Варан, Люка Ернандес, Рабьо, Канте, Погба, Жиру (Марсьяль, 74), Мбаппе (Коман, 84), Грізманн.

Португалія – Руй Патрісіу, Пепе, Рубен Діаш, Семеду, Геррейро (Жоау Канселье, 89), Данилу Перейра, Бернарду Сілва (Діогу Жота, 61), Вільям Карвалью (Моутінью, 88), Бруну Фернандеш (Саншеш, 80), Жоау Фелікс (Трінкал, 89), Роналду.

Попередження: Рубен Діаш (2).

Хорватія – Швеція 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 31 Влашич, 1:1 – 66 Берг, 2:1 – 84 Крамаріч.

Хорватія – Ліваковіч, Ловрен, Чалет-Цар, Мельняк (Крамаріч, 75), Уремовіч, Перішич (Петкович, 85), Модріч, Влашич, Брозовіч, Брекало (Брадаріч, 74), Ковачич (Пашаліч, 61).

Швеція – Ольсен, Янссон, Лінделеф, Люстіг, Аугустінссон, Екдаль (Ларссон, 83), Кулусевскі, Ольссон, Форсберг, Ісак (Классон, 65), Берг.

Попередження: Ковачич (2), Брозовіч (45), Ларссон (90).

Боснія і Герцеговина – Нідерланди 0:0 (0:0, 0:0)

Боснія і Герцеговина – Шехіч, Санічанін, Кадушіч (Сеад Колашинаць, 46), Тодорович, Хаджікадуніч, Круніч (Ходжич, 75), Пьянич (Лончар, 75), Цімірот, Гояк, Джурич (Джеко, 61), Татар (Хаджіахметовіч, 54) .

Нідерланди – Сіллессен, Думфріс (Хатебур, 70), Блінд (Аке, 86), ван Дейк, де Врей, Вейналдум, де Рон, де Йонг, Промес (Бабел, 86), Мален (Бергейс, 69), де Йонг.

Попередження: Кадушіч (44), де Рон (86), Ходжич (90).

Англія – Бельгія 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 16, пенальті Лукаку, 1:1 – 39, пенальті Решфорд, 2:1 – 64 Маунт.

Англія – Пікфорд, Уокер, Магуайр, Тріпп'єр, Дайер, Хендерсон (Філліпс, 66), Маунт (Санчо, 89), Райс, Александер-Арнолд (Джеймс, 79), Решфорд, Келверт-Льюин (Кейн, 66).

Бельгія – Міньоле, Кастаньо, Алдервейрелд, Боята, Меньє, де Брюйне (Версхарен, 73), Тілеманс, Карраско (Доку, 83), Вітцель, Денайер, Лукаку.

Попередження: Райс (32), Меньє (38).

Норвегія – Румунія 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 13 Холанд, 2:0 – 39 Серлот, 3:0 – 64 Холанд, 4:0 – 74 Холанд.

Норвегія – Ярстейн, Мелінг, Ельабделлауі (Свенссон, 79), Айер, Стефан Страндберг, Бергу, Норманн (Мідтше, 70), Едегор (Ліннес, 70), Ельюнуссі (Хеуге, 85), Серлот, Холанд (Кінг, 79).

Румунія – Тетерушану, Бурка, Тошка, Банку, Крецу (Максим, 75), Марін, Чікилдеу (Станчу, 75), Хаджі (Мітріце, 64), Маня, Янку (Алібек, 90), Пушкаш (Кешер, 64).

Попередження: Ельабделлауі (61), Банку (84).

Польща – Італія 0:0 (0:0, 0:0)

Польща – Фабіаньскі, Валюкевич, Глик, Берешіньскі, Кендзьора, Шиманьська (Гросицького, 59), Крихов'як, Модер, Кліх (Милик, 70), Юзвяк (Карбовник, 83), Левандовскі (Лінетт, 82).

Італія – Доннарумма, Флоренці, Ачербі, Емерсон, Бонуччі, Барелла (Локателлі, 79), Верратті, Пеллегріні (Берарді, 83), Жоржина, К'єза (Кін, 70), Белотті (Капуто, 83).

Попередження: Берешіньскі (35), Кендзьора (55), Белотті (78), Ачербі (90).

Північна Ірландія – Австрія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 42 Грегоріч.

Північна Ірландія – Макговерн, Кеткарт, Даллас (Томпсон, 73), Льюїс, Маклафлін, Уайт (Бойс, 84), Девіс (Еванс, 73), Джонс, Макнейра (Мадженніс, 83), Еванс, Лаферте (Уошингтон, 61).

Австрія – Перван, Лайнер, Драгович, Хінтереггер, Ранфтль (Тріммель, 73), Баумгартнер, Баумгартлінгер, Шлагер, Ільзанкер, Алаба, Грегоріч (Грбіч, 80).

Попередження: Маклафлін (78), Томпсон (86), Шлагер (90).

Ізраїль – Чехія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 14, автогол Абу-Ханна, 0:2 – 47 Видра, 1:2 – 55 Захави.

Ізраїль – Марциано, Ельхамед, Тібі, Абу-Ханна (Менахем, 46), Даса (Даббур, 75), Соломон, Абу-Фані (Карцев, 88), Натхо (Голаса, 75), Еіні, Захави, Вейсман (Саба, 66).

Чехія – Вацлік, Цоуфал, Боржил, Кудела, Челюстка, Даріда (Голешов, 88), Крав, Соучек, Масопуст (Кадержабек, 68), Провід (Петрашек, 90), Видра (Шевчик, 68).

Попередження: Масопуст (24), Даса (29), Абу-Фані (67), Голаса (77), Менахем (80), Цоуфал (89).

Шотландія – Словаччина 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 54 Дайкс.

Шотландія – Маршалл, Галлахер, О'Доннелл, Консидайн, Робертсон, Маклін, Флек (Макгрегор, 72), Фрейзер (Патерсон, 85), Мактоміні, Макгинн (Джек, 89), Дайкс (Макберні, 72).

Словаччина – Куцьяк, Косцелнік, Вальєнте, Ніняй, Беро (Дуда, 22), Голубек, Грегуш, Гамшик (Куцка, 62), Гараслін (Руснак, 76), Боженік (Шафранко, 76), Шранц (Мак, 62).

Попередження: Гамшик (20), Дайкс (38), Флек (50), Гараслін (50), Робертсон (74), Макберні (83), Куцка (83).

Фінляндія – Болгарія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 52 Тейлор, 2:0 – 67 Йенсен.

Фінляндія – Градецький, Райтала, впустив, Араюурі, Тойвіо, Тейлор (Сойрі, 74), Камара, Нісканен (Алхо, 87), Спарв, Пуккі (Карьялайнен, 87), Йоел Пог'янпало (Йенсен, 65).

Болгарія – Луків, Димитров, Недялков (Велковскі, 60), Попов, Малинов, Йомов, Цвєтков (карабелу, 75), Десподов, Божиків, Іса (Краєв, 60), Ілієв (Неделев, 75).

Вірменія – Грузія 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 6 Байрамян, 1:1 – 46 Качарава, 1:2 – 74 Окріашвілі, 2:2 – 89, пенальті Мхітарян.

Вірменія – Юрченко, Чалішір, Оганесян, Ароян, Оганесян (Кадімян, 81), Байрамян, Мхітарян, Ангуло (Гарегінян, 67), Барсегян (Бічахчян, 90), Карапетян (Бабаян, 67), Григорян.

Грузія – Макарідзе, Грігалава, Кобахідзе, Наваловскій, Джігаурі, Абурджанія (Даушвілі, 76), Канкава (Квеквескірі, 76), Шенгелія (Лобжанідзе, 80), Гвільям (Окріашвілі, 61), Казаїшвілі, Качарава (Лобжанідзе, 80).

Попередження: Ароян (47), Наваловскій (53), Байрамян (68), Канкава (71), Даушвілі (88), Бабаян (90).

Ірландія – Уельс 0:0 (0:0, 0:0)

Ірландія – Рендолф, Даффі, Доерті, Лонг (Крісті, 25), Стівенс, Хендрік, Моламбі (Каллен, 90), Макклейн, Хуріхейн, Брейді (Хорган, 73), Лонг (Магуайр, 74).

Уельс – Хеннессі, Девіс, Робертс, Ампаду, Родон, Моррелл, Вілсон (Вільямс, 67), Сміт (Левітт, 67), Джеймс (Брукс, 77), Ремзі, Мур.

Попередження: Мур (20), Крісті (30), Макклейн (79), Моррелл (83).

Вилучення: Макклейн (83).

Казахстан – Албанія 0:0 (0:0, 0:0)

Казахстан – Покатілов, Суюмбаєв, Керімжанов, Марочкин (Бейсебеков, 46), Ерланов, Тагиберген, АБиК, Зайнутдинов (Жаксилика, 86), Куат (Перцух, 69), Бистров, Аймбетов (Федін, 70).

Албанія – Беріша, Гімшіті, Дермаку, Весели, Кумбула, Барі, Траш (Мемола, 82), Калака, Абраші (Лячі, 86), Манай (Сефер, 82), Броя.

Попередження: Суюмбаєв (22), Бистров (32), Броя (41), Дермаку (43).

Естонія – Північна Македонія 3:3 (1:1, 2:2)

Голи: 0:1 – 3, автогол Кууск, 1:1 – 33 Саппінен, 2:1 – 61 Саппінен, 3:1 – 76, пенальті Лійвак, 3:2 – 80 Пандев, 3:3 – 87 Зайков.

Естонія – Хейн, Пикк, Кууск, Баранов, Теністе, Васильєв (Лійвак, 70), Лутс (Марін, 34), Синявський (Ліландер, 85), Крейда, Саппінен (Лепік, 70), Кяйт (Айнсалу, 85).

Північна Македонія – Шишковськи, Зайков, Рістовскі, Рістевскі, Спировски, Хасані (Барді, 46), Ніколов (Пандєв, 64), Тричковськи (Несторівські, 64), Костадінов (Стояновський, 76), Аліоскі, Трайковскі (Велкоськи, 76).

Попередження: Пикк (40), Рістовскі (61), Баранов (66), Спировски (75), Барді (89).

Литва – Білорусь 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 7 Новіковас, 1:1 – 59, пенальті Лисакович, 1:2 – 66 Сачивко, 2:2 – 75 Лаукжяміс.

Литва – Шведкаускас, Гірдвайніс, Паленіс, Вайткунас (Бенета, 64), Міколюнас, Воробйов, Ласіцкас, Шимкус (Дапкус, 72), Сіргедас (Голубіцкас, 72), Казлаускас (Лаукжяміс, 60), Новіковас (Черних, 72).

Білорусь – Хаткевіча, Печенін, Золотов, Сачивко, Мартинович, Маєвський, Юзепчук (підстрелив, 69), Стасевич (Бахар, 80), Ебонг (Хачатурян, 80), Громико (Лисакович, 57), Скавиш (Лаптєв, 57).

Попередження: Громико (20), Ебонг (37), Казлаускас (56), Вайткунас (59), Дапкус (87), Воробйов (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 жовтня, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини (1:2).