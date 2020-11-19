Ліга націй: Бельгія ефектно розібралася з Данією, пропустивши безглуздий автогол. Відео

Збірна Бельгії впевнено перемогла Данію в домашньому матчі останнього туру Ліги націй з рахунком 4:2 і вийшла в півфінал турніру, жеребкування якого відбудеться 3 грудня.

Господарі забили дебютний гол у поєдинку вже на третій хвилині після дальнього удару Юрі Тілеманса. Данцям вдалося досить швидко відігратися і піти на перерву з нічийним рахунком 1:1. У першій половині другого тайму бельгійці контролювали хід гри і зуміли конвертувати свою перевагу в два голи, які записав до свого активу нападник Ромелу Лукаку. У кінцівці зустрічі гості ненадовго скоротили відставання після безглуздого автоголу – захисник господарів віддав пас голкіперу, а той пропустив м'яч під ногою – але буквально через хвилину Кевін де Брейне встановив остаточний рахунок матчу – 4:2.

Після шести турів Бельгія набрала 15 очок і посіла перше місце в групі 2, а Данія закінчила турнір другою з 10 пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія програла 0:5 і не вийшла в елітний дивізіон Ліги націй.