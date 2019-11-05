Приниження Росії і провал "Барселони": результати Ліги чемпіонів 5 листопада

Матчами в групах Е, F, G і H стартував 4-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Російський "Зеніт" принизливо програв удома німецькому "Лейпцигу" (0:2). Другий гол був забитий через бездарну гру в захисті українця Ярослава Ракицького.

Крім того, варто відзначити провальний виступ каталонської "Барселони", яка вдома не змогла обіграти скромну "Славію" (0:0).

Неймовірний за інтригою матч відбувся в Дортмунді. Футболісти "Боруссії" програвали в першому таймі "Інтеру" два м'ячі, але змогли перевернути гру і вирвати перемогу (3:2).

Всі результати 5 листопада

Група E

"Ліверпуль" Англія – "Генк" Бельгія 2:1 Голи: 1:0 – 14 Вейналдум, 1:1 – 40 Саматта, 2:1 – 53 Окслейд-Чемберлен.

Ліверпуль – Аліссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Гомес, Фабіньо, Мілнер, Кейта, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Ориги.

Генк – Каука, Де Норре, Лукуми , Куеста, Меле, Бергу, Грошовскі, Іто (Ндонгала, 68), Хейн, Деваст, Саматта.

Попередження: Лукуми (22).

Ліверпуль - Генк

Ліверпуль - Генк

Ліверпуль - Генк

Ліверпуль - Генк

Ліверпуль - Генк

"Наполі" Італія – "Ред Булл" Австрія 1:1 Голи: 0:1 – 11, пенальті Холанд, 1:1 – 43 Лосано.

Наполі – Мерет, Кулібалі, Ді Лоренцо, Маріу Руй (Луперто, 46), Максимович, Лоренцо Інсіньє, Фабіан Руїс, Кальєхон, Зелінський, Лосано, Мертенс.

Ред Булл – Карлос, Понграчіч (Мвепу, 46), Крістенсен, Ульмер, Онгене, Юнузовіч, Собослаі, Вебер, Холанд, Хван Хі Чхан, Мінаміно (Ашімеру, 61).

Попередження: Онгене (4), Зелінський (27), Понграчіч (37).

Група G

"Зеніт" Росія – "РБ Лейпциг" Німеччина 0:2 (0:1, 0:1) Голи: 0:1 – 45 Демме, 0:2 – 63 Забітцер.

Зеніт – Кержаков, Смольников (Караваєв, 46), Іванович (Дріуссі, 70), Ракицький, Дуглас Сантос, Єрохін (Кузяев, 85), Барріос, Оздоєв, Осоріо, Сердар Азмун, Дзюба.

РБ Лейпциг – Гулачі, Хальстенберг (Камплі, 46), Мукіеле, Клостерманн, Упамекано, Демме, Лаймер, Нкунку (Вернер, 61), Забітцер, Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.

Попередження: Єрохін (6), Упамекано (66), Дзюба (66), Кузяев(88).

Зеніт - Лейпциг

Зеніт - Лейпциг

Зеніт - Лейпциг

Зеніт - Лейпциг

Зеніт - Лейпциг

"Ліон" Франція – "Бенфіка" Португалія 3:1 Голи: 1:0 – 4 Андерсен, 2:0 – 33 Депа, 2:1 – 76 Сеферович, 3:1 – 89 Траоре.

Ліон – Антоні Лопеш, Коне, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Ауар (Марсело, 90), Тузара, Тіаго Мендес, Рен-Аделаїд (Траоре, 73), Депа (Корне, 46), Дембеле.

Бенфіка – Влаходімос, Грімальдо, Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Феррі (Жардел, 16), Флорентіну, Габріел, Шикін, Жедсон Фернандеш (Сеферович, 46), Серви (Пицци, 73), Вінісіус.

Попередження: Габріел (43), Флорентіну (50).

Група F

"Барселона" Іспанія – "Славія" Чехія 0:0 (0:0, 0:0) Барселона – тер Стеген, Альба (Серджіо Роберто, 46), Лангле, Семеду, Піке, Бускетс (Ракітіч, 68), де Йонг, Відаль, Дембеле (Фаті, 65), Мессі, Грізманн.

Славія – Колар, Фрідріх, Кудела, Цоуфал, боржомі, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауер, 63), Шевчик, Масопуст (Провід, 82), Олайінка.

Попередження: Піке (14), Олайінка (21), Семеду (32), Бускетс (43), Станчу (48), Гушбауер (82), Кудела (84), Даніел Колар (90).

Барселона – Славія

Барселона – Славія

Барселона – Славія

Барселона – Славія

Барселона – Славія

"Боруссія" Д Німеччина – "Інтер" Італія 3:2 Голи: 0:1 – 5 Мартінес, 0:2 – 40 Весіно, 1:2 – 51 Хакимі, 2:2 – 64 Брандт, 3:2 – 77 Хакимі.

Боруссія Д – Бюркі, Аканджі, Хуммельс, Хакимі, Шульц, Гетце (Пако Алькасер, 64), Вайгль, Азар (Геррейро, 88), Вітцель, Брандт, Санчо (Пішчек, 82).

Інтер – Ханданович, Годін, Шкріньяр, де Врей, Бірагі (Лазаро, 66), Кандрева, Барелла, Весіно (Сенсі, 68), Брозовіч, Мартінес, Лукаку (ПОЛІТАН, 73).

Попередження: Бірагі (1), Шкріньяр (30), Кандрева (48), Азар (79).

Боруссія - Інтер

Боруссія - Інтер

Боруссія - Інтер

Боруссія - Інтер

Боруссія - Інтер

Група H

"Челсі" Англія – "Аякс" Голландія 2:4 Голи: 0:1 – 2, автогол Абрахам, 1:1 – 4, пенальті Жоржина, 1:2 – 20 Промес, 1:3 – 35, автогол Аррісабалага, 1:4 – 55 ван де Бек, 2:4 – 63 Аспілікуета.

Челсі – Аррісабалага, Зума, Аспілікуета, Алонсо (Джеймс, 46), Томорі, Маунт (Хадсон-Одоі, 60), Жоржина, Пулішіч, Ковачич, Вілліан, Абрахам.

Аякс – Онана, Блінд, Тальяфіко, Мазрауі, Мартінес, Нерес, ван де Бек, Промес, Зіеш, Тадич, Велтман.

Попередження:Велтман (31), Блінд (33), Томорі (42), Аспілікуета (45), Промес (62).

Вилучення:Блінд (68), Велтман (69).

Челсі - Аякс

Челсі - Аякс

Челсі - Аякс

Челсі - Аякс

Челсі - Аякс

"Валенсія" Іспанія – "Лілль" Франція 1:1 Голи: 0:1 – 25 Осімхен, 1:1 – 66, пенальті Парехо.

Валенсія – Сіллессен, Габріел Пауліста, Гарай, Гайя, Васс, Лі Кан Ін (Вальєхо, 54), Черишев (Ферран Торрес, 30), Пареха, Кондогбиа, Родріго, Максі Гомес.

Лілль – Меньян, Брадаріч, Габріел, Сумаоро, Челік, Сумаре, Андре, Язиджі, Фонте, Ремі, Осімхен.

Попередження: Габріел (21), Гарай (32), Андре (37), Фонте (65), Васс (67).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 6 листопада, свій поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів проведе донецький "Шахтар". "Гірники" в гостях зіграють із загребським "Динамо".

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