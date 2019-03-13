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Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн жеребкування 1/4 фіналу

1.2тЧитати матеріал російською

У футбольній Лізі чемпіонів у п'ятницю, 15 березня, відбудеться жеребкування чвертьфінальної стадії.

Крім того, будуть визначені пари, які посперечаються за вихід у вирішальний матч турніру. Церемонія пройде в штаб-квартирі Європейського футбольного Союзу в швейцарському Ньоні. Початок - о 13:00 за київським часом.

Побачити жеребкування Ліги чемпіонів можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Також прямий ефір зі Швейцарії проведуть російські мовники "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" і "Євроспорт 1", а також білоруський "Білорусь 5".

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"Манчестер Юнайтед" вибив ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" вибив ПСЖ

Відзначимо, що учасниками чвертьфіналу Ліги чемпіонів уже стали англійські "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем", італійський "Ювентус", португальський "Порту" та голландський "Аякс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відзначився результативними діями в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому його команда розбила німецький "Шальке" Євгена Коноплянки.

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Тема
Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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