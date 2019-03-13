Ліга чемпіонів: де дивитися онлайн матчі 13 березня

В Лізі чемпіонів у середу, 13 березня, відбудуться заключні два матчі 1/8 фіналу турніру.

У Мюнхені місцева "Баварія" прийме англійський "Ліверпуль", а в столиці Каталонії "Барселона" зіграє з французьким "Ліоном". Зауважимо, що перші зустрічі протистоянь завершилися однаково – 0:0.

До вашої уваги повний розклад ігрового дня.

"Баварія" – "Ліверпуль"

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

Матчі у відповідь

"Барселона" (Іспанія) – "Ліон" (Франція)

перший матч – 0:0

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Головний арбітр: Шимон Марчіняк (Польща)

ТВ-трансляція: "Футбол 1" (Україна), "Матч! Футбол 1" (Росія), "Білорусь 5. Інтернет"

"Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія)

перший матч – 0:0

Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

ТВ-трансляція: "Футбол 2" (Україна), "Матч ТВ", "Матч! Футбол 3" (обидва – Росія), "Білорусь 5"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні туринський "Ювентус" зробив феєричний камбек у матчі з мадридським "Атлетіко". Після поразки в першій грі в гостях – 0:2, італійці розгромили суперника на своєму полі завдяки хет-трику Кріштіану Роналду.

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