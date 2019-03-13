Ліга чемпіонів: де дивитися онлайн матчі 13 березня

В Лізі чемпіонів у середу, 13 березня, відбудуться заключні два матчі 1/8 фіналу турніру.
У Мюнхені місцева "Баварія" прийме англійський "Ліверпуль", а в столиці Каталонії "Барселона" зіграє з французьким "Ліоном". Зауважимо, що перші зустрічі протистоянь завершилися однаково – 0:0.
До вашої уваги повний розклад ігрового дня.
"Баварія" – "Ліверпуль"
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу
Матчі у відповідь
"Барселона" (Іспанія) – "Ліон" (Франція)
перший матч – 0:0
Барселона, стадіон "Камп Ноу"
Головний арбітр: Шимон Марчіняк (Польща)
ТВ-трансляція: "Футбол 1" (Україна), "Матч! Футбол 1" (Росія), "Білорусь 5. Інтернет"
"Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія)
перший матч – 0:0
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"
Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)
ТВ-трансляція: "Футбол 2" (Україна), "Матч ТВ", "Матч! Футбол 3" (обидва – Росія), "Білорусь 5"
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні туринський "Ювентус" зробив феєричний камбек у матчі з мадридським "Атлетіко". Після поразки в першій грі в гостях – 0:2, італійці розгромили суперника на своєму полі завдяки хет-трику Кріштіану Роналду.
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