Ліга чемпіонів: букмекери дали прогноз на переможця турніру

Олександр Чеканов Футбол 21:07, 14.08.2020

Англійський "Манчестер Сіті" вважається головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів.

Команда Пепа Гвардіоли в разі перемоги над "Ліоном" у чвертьфіналі зіграє з найсильнішим у парі "Барселона" – "Баварія", проте цей факт не позначився на позиціях англійців у прогнозах букмекерів.

Ставки на те, що "Манчестер Сіті" завоює трофей, приймаються з коефіцієнтом 3,00. Перемога французького "Парі Сен-Жермен" оцінюється котируванням 3,50. Далі розташувалася "Баварія" (4,00).

Поставити на тріумф "Барселони" можна з показником 8,50, а "Лейпцига" – 10,00. Найменше шансів на перемогу в турнірі, на думку аналітиків, у французького "Ліона" – коефіцієнт 41,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький ПСЖ, забивши два голи у компенсований час, переміг італійську "Аталанту" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. В іншій парі цієї стадії "Лейпциг" був сильнішим за "Атлетико".

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