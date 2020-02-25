У перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський "Наполі" зіграв удома внічию з іспанською "Барселоною" (1:1), а німецька "Баварія" в Лондоні розгромила "Челсі" (3:0).

"Барселона" на неаполітанському стадіоні "Сан-Паоло" з перших секунд захопила ініціативу, змусивши суперника сидіти дуже глибоко на своїй половині за лінією м'яча. Незважаючи на територіальну перевагу, довгий розіграш "синьо-гранатових" пів тайма не призводив до логічного завершення.

Наполі - Барселона

На 30-й хвилині найгостріший випад господарів приніс успіх. Зелінський віддав пас Мертенсу, після чого Дріс потужним ударом відправив шкіряну сферу чітко в кут воріт тер Штегена.

У кінцівці тайму неаполітанці періодично намагалися підривати блискавичними контратаками, і це приносило успіх. Не завжди вдавалося пробити по воротах, але загострювати ситуацію виходило.

Наполі - Барселона

На 57-й хвилині Бускетс все-таки вдалося розірвати всю оборону "Наполі". Серхіо відпасував на Семеду, Нелсон чітко віддав на Грізманна, який зрівняв рахунок – 1:1.

У кінцівці свою команду підвів Артуро Відаль. Чилієць на 89-й хвилині отримав дві поспіль жовті картки (за фол і за неспортивну поведінку) і був видалений.

А через пару миттєвостей травму отримав Жирар Піке, який приземляючись, пошкодив гомілкостоп.

Наполі - Барселона

Наполі - Барселона

Наполі - Барселона

Схожа ситуація розгорталася і в паралельному матчі на "Стемфорд Брідж". "Баварія" побільше володіла м'ячем, але "Челсі" грає грамотно, намагаючись дістати суперника на контратаці.

Челсі - Баварія

Розв'язка наступила в дебюті другого тайму, коли з інтервалом у декілька хвилин Гнабрі зробив дубль.

На 51-й хвилині німецький івуарієць скористався тим, що послизнувся Аспілікуета, покотив на Левандовського, а Роберт не став скупитися і повернув Сержу на порожні ворота – 0:1.

Челсі - Баварія

А на 54-й Левандовскі виграв повітря в Аспілікуети, обігрався з Гнабрі і той послав м'яч у дальній кут – 0:2.

До кінця матчу "Челсі" так і не міг прийти до тями. "Баварія" відверто возила оборону лондонців і на 76-й хвилині оформила третій гол.

Обороні "Челсі" залишалося лише спостерігати, як Девіс пробіг по флангу, відпасував на Левандовського в центр, де поляку не становило жодних проблем вразити порожні ворота - 0:3.

Челсі - Баварія

Челсі - Баварія

Челсі - Баварія

Матчі-відповіді відбудуться 18 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, плей-офф ЛЧ стартував 18 лютого. Тиждень тому "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1:0), "Боруссія" була сильнішою ПСЖ (2: 1), "Аталанта" вдома розгромила "Валенсію" (4:1), а "Лейпциг" обіграв "Тоттенхем" (1: 0).

Нагадаємо, що англійський "Манчестер Сіті" виключений з Ліги чемпіонів на сезони 2020/2021 та 2021/2022.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!