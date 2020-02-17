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17 лютого • оновлено в 20:52
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Ліга чемпіонів відновлює матчі: розклад 1/8 фіналу

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У найпрестижнішому європейському футбольному клубному турнірі Лізі чемпіонів у вівторок, 18 лютого, стартують ігри на вибування.

Вперше в історії змагань в плей-офф представлені лише команди провідної п'ятірки – Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. На стадії 1/8 фіналу найбільш інтригуючим виглядає протистояння "Манчестер Сіті", який було виключено з ЛЧ на два наступні сезони, і мадридського "Реала".

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Головний трофей Ліги чемпіонів

Головний трофей Ліги чемпіонів

Вашій увазі повний розклад матчів плей-офф Ліги чемпіонів на 2020 рік.

1/8 фіналу

Перші матчі

18 лютого (середа)

22.00. "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) – "Парі Сен-Жермен" (Париж, Франція)

22.00. "Атлетико" (Мадрид, Іспанія) – "Ліверпуль" (Англія)

19 лютого (середа)

22.00. "Аталанта" (Бергамо, Італія) – "Валенсія" (Іспанія)

22.00. "Тоттенхем" (Лондон, Англія) – "Лейпциг" (Німеччина)

25 лютого (середа)

22.00. "Челсі" (Лондон, Англія) – "Баварія" (Мюнхен, Німеччина)

22.00. "Наполі" (Неаполь, Італія) – "Барселона" (Іспанія)

26 лютого (середа)

22.00. "Реал" (Мадрид, Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

22.00. "Ліон" (Франція) – "Ювентус" (Турін, Італія)

Матчі у відповідь

10 березня (середа)

22.00. "Лейпциг" (Німеччина) – "Тоттенхем" (Лондон, Англія)

22.00. "Валенсія" (Іспанія) – "Аталанта" (Бергамо, Італія)

11 березня (середа)

22.00. "Парі Сен-Жермен" (Париж, Франція) – "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)

22.00. "Ліверпуль" (Англія) – "Атлетико" (Мадрид, Іспанія)

17 березня (середа)

22.00. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Реал" (Мадрид, Іспанія)

22.00. "Ювентус" (Турін, Італія) – "Ліон" (Франція)

18 березня (середа)

22.00. "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) – "Челсі" (Лондон, Англія)

22.00. "Барселона" (Іспанія) – "Наполі" (Неаполь, Італія)

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинний переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" встановив фантастичний рекорд європейського футболу.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
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Ставка матча
все ставки
Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку