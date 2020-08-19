Лідером "Динамо" зацікавилися в Італії – агент

Агент одного з лідерів "Динамо" Віталія Миколенка Сергій Серебренніков прокоментував інформацію про те, що в кандидатурі його клієнта зацікавлені топклуби Італії.

""Інтер" поки не звертався до мене з приводу Миколенка. Чи подобаються нам пропозиції "Наполі" та "Ювентуса"? До мого клієнта проявляють інтерес багато команд, але до конкретних пропозицій справа поки що не доходила. Зараз представники клубів запитують у мене про вартість Миколенка та про його зарплату", – розповів Серебренніков виданню FCInter1908.it.

У сезоні 2019/20 захисник взяв участь у 36 матчах "Динамо" у всіх турнірах, забивши чотири голи і віддавши сім результативних передач. Його вартість за версією Transfermarkt становить 9 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше агент нападника київського клубу Владислава Супряги Іван Пироженко прокоментував чутки про інтерес до гравця з Італії.