Лідером "Динамо" цікавиться турецький гранд

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів турецького "Галатасараю".

Про це стверджує турецьке видання Fotomac. За інформацією журналістів, скаути турецького клубу підготували для головного тренера команди Фатіха Теріма звіт з 22-річного футболіста. Терім ознайомиться з доповіддю скаутів і визначиться з рішенням щодо Циганкова.

Віктор Циганков

У поточному сезоні в активі Циганкова п'ять голів і сім результативних передач у 21 матчі за "Динамо" в усіх турнірах. Сайт Transfermarkt оцінює українця в 20 млн євро. Контракт Віктора з київським клубом розрахований до 2023 року.

Зазначимо, що "Галатасарай" не найкраще виступає в чемпіонаті Туреччини. Після 11 турів чинний чемпіон набрав лише 19 очок і посідає шосте місце в таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі Україна – Сербія Циганков встановив історичний рекорд збірної України.

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