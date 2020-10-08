Лідери збірної України заразилися COVID-19 і не зіграють проти Німеччини

Футболісти "Шахтаря" Микола Матвієнко і Жуніор Мораес здали позитивні ПЛР-тести і не зможуть допомогти національній команді в матчах Ліги націй з Німеччиною та Іспанією.

Як повідомляє пресслужба УАФ, кількість гравців, які через травми або коронавiрус не змогли частково або повністю взяти участь в жовтневому зборі, становить 14 осіб, з них інфікованих COVID-19 – 6.

9 жовтня в розташування збірної повинні прибути три гравці "Шахтаря" – Віктор Коваленко, Марлос і Валерій Бондар, останнього тренерський штаб довикликал 8 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що в "Шахтарі" на коронавірус інфіковано 18 осіб.