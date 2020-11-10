Головна зірка збірної Польщі пропустить матч з Україною

Михайло Морозов Футбол 15:07, 10.11.2020 Оновлено: 15:34, 10.11.2020

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек заявив, що нападник "Баварії" Роберт Левандовскі не зіграє у товариському поєдинку проти України, який відбудеться в середу, 11 листопада.

Як повідомляє сайт телеканалів "Футбол 1/2/3", під час передматчевої пресконференції наставник наших суперників розповів, що не буде задіювати футболістів, які взяли участь у великій кількості ігор останнім часом. Незважаючи на це, він пообіцяв, що поляки буду мотивовані протягом листопадової паузи на поєдинки збірних.

"Ті гравці, які виступали в Лізі чемпіонів і Лізі Європи та проводять багато матчів за свої клуби, відпочиватимуть у матчі з Україною. Це стосується не лише Роберта Левандовскі. Як і в жовтні, ми будемо змінювати склад. Сумніваюся, що хтось зіграє у всіх трьох поєдинках у листопаді. Незважаючи на це, у всіх зустрічах ми будемо мотивовані та спробуємо перемогти", – сказав Бженчек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, хто з футболістів полетів на матч проти Польщі після чергових тестів на коронавірус.

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