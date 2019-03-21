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Лідера збірної України покликали в Росію: з'явилася жорстка відповідь агента

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Агент футболіста збірної України Руслана Малиновського Вадим Шаблій заявив, що його клієнт не стане продовжувати кар'єру в Росії.

За словами менеджера лідера бельгійського "Генка", рівень чемпіонату РФ занадто низький для хавбека "жовто-синіх".

"Спартаку" був цікавий Руслан Малиновський, у якого відмінна статистика в Бельгії. Але я його не віддам у "Спартак" або будь-який інший російський клуб. Тому що вважаю, що він повинен грати в топ-3 лігах. Але я за гроші його не віддам", – заявив український агент в інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".

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Руслан Малиновський (№8)

Руслан Малиновський (№8)

pressball.by

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Руслан зіграв 42 матчі в складі "Генка", в яких записав на свій рахунок 12 голів і 13 ассистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" має намір підписати новий контракт з українським футболістом Олександром Зінченком.

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Особи
Руслан МалиновськийВадим Шаблій
Теги
Спартак Москвазбірна України з футболуФК Генк
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Правильный ответ для российской швали на допингах! Честный спорт в России умер и уже давно!
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2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пошли нахуй, москали!
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3
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Оооо, какой ЖЕСТКИЙ ответ😂😂😂😂
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2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Naibadze Petr, пшел нахуй, поц. Так лучше?
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