Лідера збірної України покликали в Росію: з'явилася жорстка відповідь агента

Агент футболіста збірної України Руслана Малиновського Вадим Шаблій заявив, що його клієнт не стане продовжувати кар'єру в Росії.

За словами менеджера лідера бельгійського "Генка", рівень чемпіонату РФ занадто низький для хавбека "жовто-синіх".

"Спартаку" був цікавий Руслан Малиновський, у якого відмінна статистика в Бельгії. Але я його не віддам у "Спартак" або будь-який інший російський клуб. Тому що вважаю, що він повинен грати в топ-3 лігах. Але я за гроші його не віддам", – заявив український агент в інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".

Руслан Малиновський (№8) pressball.by

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Руслан зіграв 42 матчі в складі "Генка", в яких записав на свій рахунок 12 голів і 13 ассистів.

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