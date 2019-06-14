На лідера збірної України навісили вражаючий цінник

Італійська "Аталанта" вступила в переговори з бельгійським "Генком" і готова заплатити за українського півзахисника клубу Руслана Малиновського 12 мільйонів євро.

За інформацією видання Nieuwsblad.be, цю пропозицію керівниками бельгійського клубу було зустрінуте без ентузіазму, оскільки менше, ніж за 20 мільйонів євро "Генк" не готовий відпустити півзахисника збірної України.

Мало того, Малиновському запропоновано новий контракт на покращених умовах з надією утримати його ще на сезон.

Руслан Малиновський

Крім "Аталанти" на українця претендує італійська "Сампдорія" і клуби з Португалії і Англії. За відомостями бельгійських журналістів, сам Малиновський налаштований на перехід саме в "Аталанту".

Контракт нашого півзахисника з "Генком" розрахований до 2022 року, а його заробітна плата за сезон становить мільйон євро.

У сезоні, що завершився українець зіграв в 51 матчі і забив 16 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України і бельгійського "Генка" Руслан Малиновський міг достроково завершити сезон.

Нашому футболістові загрожувала семіматчева дискваліфікація за вилучення в поєдинку чемпіонського раунду плей-офф з "Гентом". Півзахисник міг понести таке серйозне покарання за те, що бутсами зачепив обличчя Біргера Верстрате.

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