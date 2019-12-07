Лідер збірної України забив фантастичний дебютний гол в Італії

Український футболіст Руслан Малиновський забив перший гол в чемпіонаті Італії. Лідер збірної України відзначився в поєдинку 15-го туру серії А проти "Верони" (3:2).

26-річний уродженець Житомира, який в липні після невеликої трансферної саги підписав 5-річний контракт з "Аталантою", вийшов на заміну на 28-й хвилині. На 44-й хвилині він отримав пас від Хатебура, зробив кілька кроків з м'ячем, і фантастичним "пострілом" метрів з 15 уразив кут воріт Сільвестрі.

Відео голу можна подивитися тут.

Для українця цей гол став другим в складі італійського клубу. Раніше український гравець забив 22 жовтня в гостьовому матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

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