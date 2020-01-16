Лідер збірної України віддав гольовий пас у Кубку Італії

Хавбек збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський віддав гольову передачу в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Фіорентини".

Руслан Малиновський в матчі з "Фіорентиною"

Український футболіст вийшов в стартовому складі свого клубу і провів на полі весь матч, а на 67-й хвилині асистував Йосипу Ілічич, який зрівняв рахунок (1:1). Проте, вийти в наступний етап команді Малиновського не вдалося – перемога "Фіалок" 2:1.

Відео голу "Аталанти":

Руслан отримав хорошу оцінку за матч. Для 26-річного українця це друга гольова передача в складі "Аталанти". Також на його рахунку 3 голи в 23 матчах.

Руслан Малиновський в матчі з "Фіорентиною"

Всі дії Руслана Малиновського в поєдинку з "Фіорентиною" на відео:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Руслан Малиновський забив єдиний гол своєї команди у виїзному матчі Серії А проти "Болоньї".

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