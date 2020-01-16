Головна Новини
16 січня • оновлено в 12:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Лідер збірної України віддав гольовий пас у Кубку Італії

1.1т
Читати матеріал російською

Хавбек збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський віддав гольову передачу в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Фіорентини".

Руслан Малиновський в матчі з "Фіорентиною"

Руслан Малиновський в матчі з "Фіорентиною"

Український футболіст вийшов в стартовому складі свого клубу і провів на полі весь матч, а на 67-й хвилині асистував Йосипу Ілічич, який зрівняв рахунок (1:1). Проте, вийти в наступний етап команді Малиновського не вдалося – перемога "Фіалок" 2:1.

Відео голу "Аталанти":

Руслан отримав хорошу оцінку за матч. Для 26-річного українця це друга гольова передача в складі "Аталанти". Також на його рахунку 3 голи в 23 матчах.

Руслан Малиновський в матчі з "Фіорентиною"

Руслан Малиновський в матчі з "Фіорентиною"

Новини
Від Мілевського до Яремчука: 10 кращих голів українців 2019 го

Всі дії Руслана Малиновського в поєдинку з "Фіорентиною" на відео:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Руслан Малиновський забив єдиний гол своєї команди у виїзному матчі Серії А проти "Болоньї".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Денис Карпов
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Італія Флоренція
Теги
ФК Аталанта Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги